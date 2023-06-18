"В Кыргызстане за 2 года было выделено 2 млрд сомов водному хозяйству"

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником - Днем работника водного хозяйства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Ниже приводим текст поздравления главы кабинета министров:

"Уважаемые работники водного хозяйства!

От имени кабинета министров КР и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником работников водного хозяйства!

Поскольку наша республика является аграрной страной, большинство людей проживает в сельской местности. Жизнь и средства к существованию людей напрямую связаны с орошаемыми землями, их доход поступает от возделывания земли и от заботы за скотом, а вода считается источником жизни.

Вода – бесценное достояние нашей страны. У нас есть 650 км3 запасов воды в ледниках, десятки озер и около 3000 рек. Однако в настоящее время мы используем только 20 процентов из них. При этом более 40 процентов всего объема воды в Центральной Азии находится в нашей стране, поэтому от правильной реализации нами водной политики зависит будущее всего региона.

Поэтому давайте требовать, учиться и быть примером рационального использования водных ресурсов в условиях водного дефицита.

В сложившейся непростой ситуации на нас возложены обеспечение аграриев поливной водой, освоение новых земель, улучшение мелиорации и другие важные задачи. Продовольственная безопасность нашей республики тесно связана с вашей профессиональной деятельностью.

Я твердо верю, что своим упорным трудом вы и впредь будете способствовать росту экономики нашей страны и продовольственной безопасности государства. Безусловно, это большая ответственность, и она возложена на 4848 сотрудников, работающих в водном хозяйстве.

В последние два года государство уделяло особое внимание водному хозяйству и выделило до 2 миллиардов сомов, из них до 1,2 миллиарда сомов на технику. Я верю, что вместе мы добьемся поставленных целей и успешно проведем реформы.

Уважаемые работники и ветераны водного хозяйства!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником, желаю семейного благополучия, крепкого здоровья, успехов в работе!".