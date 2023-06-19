Погода
$ 87.40 - 88.15
€ 95.52 - 96.52

Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг

412  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель - добиться роста котировок. Решение неожиданное и неоднозначное - доля саудитов на ключевых рынках и так сокращается, переходя к конкурентам, в первую очередь - России. Как изменится общая ситуация - в материале РИА Новости.

Радикальный подход

На июньской встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия преподнесла сюрприз. Крупнейший нефтяной экспортер объявил, что в июле добровольно урежет добычу сразу на десять процентов - до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.

Пока речь только об июле, но продление более чем вероятно. Как пояснил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман, он "сделает все возможное, чтобы вернуть рынку стабильность".

Страны ОПЕК+ производят 40% нефти. "Однако два крупнейших союзника по организации на этот раз не действуют в унисон. Москва ничего не собирается сокращать", - отмечает Bloomberg. Россию вполне устраивают текущие котировки.

Перспектива дефицита

Биржевой рынок воспринял новость позитивно: Brent выросла более чем на три процента, до 78,6 доллара за баррель. Правда, на следующий день снизилась до 74,7.

По мнению аналитиков, настоящий эффект проявится, когда саудиты непосредственно приступят к сокращению.

"Это уже второй раунд снижения предложения со стороны ОПЕК+ в 2023-м, что отражает слабость мировой экономики: развитые страны входят в рецессию, Китай восстанавливается не так быстро, как ожидали. Обсуждаемые в Пекине стимулы могут увеличить спрос на сырье, но с временным лагом в полгода", - говорит Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие шесть месяцев на рынке возможен дефицит - порядка полутора миллионов баррелей в сутки. Это поднимет цены.

По другим прогнозам, решение саудитов лишь удержит котировки от дальнейшего падения.

"Пока на бирже нет никакой тенденции, все во власти спекулянтов. Достаточно было слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на иранский экспорт, как цены мгновенно пошли вниз, нивелировав весь рост", - указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".

Неоднозначное решение

Таким образом, тактика Эр-Рияда выглядит неоднозначной. С одной стороны, саудитам важно, чтобы нефть закрепилась выше 80 долларов за баррель. Им нужны деньги на мегапроекты, в частности строительство "города будущего" Neom стоимостью около триллиона. С другой - сокращение в одиночку довольно рискованно. Эр-Рияд уже теряет долю на ключевых рынках - в Китае и Индии, уступая ее России и ОАЭ, которые могут продавать нефть дешевле.

"Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы", - замечает The Wall Street Journal.

Скорее всего, попытки поднять цены на главный экспортный товар потребуют от Эр-Рияда пожертвовать еще большей долей рынка.

Могли просчитаться

Государственная Saudi Aramco повысила отпускные цены на июль. Аналитики и трейдеры в замешательстве: нефтяному гиганту, наоборот, следовало их снизить, чтобы конкурировать с Россией и ОАЭ. Притом что рост котировок пока не компенсирует потерю доходов из-за сокращения добычи.

У Москвы хорошие скидки, Эр-Рияду в Азии пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российского сырья, а саудовского - 1,77.

В марте Saudi Aramco уже поднимала цены на флагманскую смесь Arab Light, что стало для китайских НПЗ неприятным сюрпризом. Переработчики рассчитывали на обратное - фактический спрос отстает от оптимистичных прогнозов.

Нынешние радикальные меры и желание продать подороже могут выйти саудитам боком. Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430486
Теги:
нефть, Россия, Саудовская Аравия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  