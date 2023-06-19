Поднять любой ценой: саудиты решились на отчаянный шаг

Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель - добиться роста котировок. Решение неожиданное и неоднозначное - доля саудитов на ключевых рынках и так сокращается, переходя к конкурентам, в первую очередь - России. Как изменится общая ситуация - в материале РИА Новости.

Радикальный подход

На июньской встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия преподнесла сюрприз. Крупнейший нефтяной экспортер объявил, что в июле добровольно урежет добычу сразу на десять процентов - до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.

Пока речь только об июле, но продление более чем вероятно. Как пояснил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман, он "сделает все возможное, чтобы вернуть рынку стабильность".

Страны ОПЕК+ производят 40% нефти. "Однако два крупнейших союзника по организации на этот раз не действуют в унисон. Москва ничего не собирается сокращать", - отмечает Bloomberg. Россию вполне устраивают текущие котировки.

Перспектива дефицита

Биржевой рынок воспринял новость позитивно: Brent выросла более чем на три процента, до 78,6 доллара за баррель. Правда, на следующий день снизилась до 74,7.

По мнению аналитиков, настоящий эффект проявится, когда саудиты непосредственно приступят к сокращению.

"Это уже второй раунд снижения предложения со стороны ОПЕК+ в 2023-м, что отражает слабость мировой экономики: развитые страны входят в рецессию, Китай восстанавливается не так быстро, как ожидали. Обсуждаемые в Пекине стимулы могут увеличить спрос на сырье, но с временным лагом в полгода", - говорит Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие шесть месяцев на рынке возможен дефицит - порядка полутора миллионов баррелей в сутки. Это поднимет цены.

По другим прогнозам, решение саудитов лишь удержит котировки от дальнейшего падения.

"Пока на бирже нет никакой тенденции, все во власти спекулянтов. Достаточно было слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на иранский экспорт, как цены мгновенно пошли вниз, нивелировав весь рост", - указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".

Неоднозначное решение

Таким образом, тактика Эр-Рияда выглядит неоднозначной. С одной стороны, саудитам важно, чтобы нефть закрепилась выше 80 долларов за баррель. Им нужны деньги на мегапроекты, в частности строительство "города будущего" Neom стоимостью около триллиона. С другой - сокращение в одиночку довольно рискованно. Эр-Рияд уже теряет долю на ключевых рынках - в Китае и Индии, уступая ее России и ОАЭ, которые могут продавать нефть дешевле.

"Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы", - замечает The Wall Street Journal.

Скорее всего, попытки поднять цены на главный экспортный товар потребуют от Эр-Рияда пожертвовать еще большей долей рынка.

Могли просчитаться

Государственная Saudi Aramco повысила отпускные цены на июль. Аналитики и трейдеры в замешательстве: нефтяному гиганту, наоборот, следовало их снизить, чтобы конкурировать с Россией и ОАЭ. Притом что рост котировок пока не компенсирует потерю доходов из-за сокращения добычи.

У Москвы хорошие скидки, Эр-Рияду в Азии пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российского сырья, а саудовского - 1,77.

В марте Saudi Aramco уже поднимала цены на флагманскую смесь Arab Light, что стало для китайских НПЗ неприятным сюрпризом. Переработчики рассчитывали на обратное - фактический спрос отстает от оптимистичных прогнозов.

Нынешние радикальные меры и желание продать подороже могут выйти саудитам боком. Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.