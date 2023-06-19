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Вода появилась, но радоваться рано. Главные проблемы никуда не делись

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- Ольга Новгородцева
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В Кыргызстане подвели итоги реализации проекта Всемирного банка "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания". В нашей стране проект реализуется через Государственное агентство водных ресурсов. Это и понятно: продовольственные проблемы теснейшим образом связаны с сельским хозяйством, которое, в свою очередь, полностью зависит от воды.

У проекта много целей. Реабилитация ирригационной инфраструктуры, улучшение подачи оросительной воды, всякого рода разъяснительная работа среди населения айылных аймаков относительно организации полива, улучшения качества питания, предоставление отобранным ассоциациям водопользователей специальной техники и семян и т.д.

15 июня на конференции, посвященной итогам реализации проекта, можно было услышать поистине фантастические истории успеха некоторых его бенефициаров. В Кыргызстане есть фермерские хозяйства, которые благодаря всесторонней помощи в рамках проекта достигли небывалых высот и стали миллионерами.

А тем временем в конце мая страну сразила настоящая засуха. Если в прежние годы начало лета традиционно сопровождалось нехваткой поливной воды кое-где в сельской местности, то теперь недостаток воды – и поливной, и питьевой – в полной мере ощутил на себе Бишкек. Ощутил весьма чувствительно: закрывались бани и автомойки, жители пригородных новостроек завозили воду в цистернах и в отчаянии перекрывали дороги, пытаясь привлечь внимание властей к своей беде.

Власти были в курсе. Они этого ждали, потому что проблемы начались не вчера и даже не позавчера. Были в курсе и старались, как могли, разрулить ситуацию.

В чем же дело? Совсем недавно глава кабмина Акылбек Жапаров образно назвал Кыргызстан водонапорной башней для всей Центральной Азии. Наша республика единственная в регионе богата водными ресурсами настолько, что в состоянии обеспечить ими не только себя, но и соседей. Но регулярно сталкивается с дефицитом воды, причем сейчас этот дефицит, кажется, дошел уже до точки. Дальше некуда. Надо что-то делать, причем срочно. Причем действительно делать, а не вести пустые разговоры.

С этим полностью согласен директор службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбек Сокеев.

Когда где-то заходит речь о маленьких зарплатах, мы обычно усмехаемся. Ну не нравится, дескать, зарплата, не хватает – так кто же тебя заставляет здесь работать? Открывай собственный бизнес!

Однако в данном случае маленькая зарплата неизбежно приведет к катастрофе в водной системе. Молодежь в водники не идет. На специалистов в области водных ресурсов у нас не учат и не учатся. Водной системой в масштабе страны управляют "возрастные" кадры. Настоящие патриоты, готовые по мере сил и возможностей, чуть ли не даром, решать слабо решаемые вопросы водоснабжения. На них же сыплются все шишки – не всегда заслуженно.

Пользуясь случаем, кстати, хотелось бы поздравить их с Днем водника и пожелать здоровья и долголетия. Достойной смены им на сегодняшний день нет.

Вообще финансирование (точнее, недостаточное финансирование) – камень преткновения в любой отрасли нашего хозяйства. И водное хозяйство – не исключение.

Из бюджета, по словам Алмазбека Сокеева, на "водные" нужды впервые выделена солидная сумма в миллиард сомов. На эти деньги можно реабилитировать наиболее проблемные участки ирригационной системы и даже построить что-то новое. Загвоздка, как всегда, в том, что, пока ремонтируется в одном месте, - что-то приходит в негодность в другом. А на ремонт всех внутренних каналов необходимо около 600 миллионов долларов.

Деньги нужны и на развитие цифровизации – именно для того, чтобы в дальнейшем уменьшить финансовые потери. В перспективе планируется полностью устранить пресловутый человеческий фактор в процессе подачи и распределения воды. Все будет делаться автоматически – не по желанию конкретного фермера или его друзей и знакомых.

Надо строить водохранилища и бассейны декадного регулирования…

А еще Кыргызстан – государство с развитым чувством долга. Обязавшись когда-то бесперебойно сливать воду засушливым соседям, он продолжает из последних сил это делать, невзирая на собственные нужды.

В последние несколько дней в столичных арыках, к всеобщей радости, зажурчала вода… Специалисты советуют сильно не радоваться: это пока всего лишь – результат усиленного таяния ледников. А главные проблемы никуда не делись.


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URL: https://www.vb.kg/430490
Теги:
водоснабжение, сельское хозяйство, Кыргызстан
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