Жээнбек Кулубаев примет участие в очередном заседании СМИД ОДКБ

20 июня в городе Минске министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе заседания главами внешнеполитических ведомств планируется обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, а также дальнейших шагах по развитию сотрудничества Организации с международными организациями и третьими странами.

Также будет рассмотрен ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной к проведению в четвертом квартале 2023 года в Республике Беларусь.