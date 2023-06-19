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В Индии почти 100 человек умерли из-за экстремальной жары

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Не менее 98 человек погибли из-за жары за последние три дня в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

Как пишет ТАСС, в Уттар-Прадеш 15-17 июня 400 человек были госпитализированы с жалобами на самочувствие, из них 54 позже умерли. В эти дни в округе установилась жаркая погода. Так, в пятницу столбик термометра поднимался до отметки 42,2 градусов Цельсия.

По словам начальника службы здравоохранения округа Джаянта Кумара, большинство пациентов были старше 60 лет. "Все они страдали различными недугами, и их состояние ухудшилось из-за экстремальной жары", - пояснил он.

Аналогичная ситуация наблюдалась в последние сутки в соседнем штате Бихар. Там погибли 44 человека, большинство из них (35 человек) - в округе Патна, где в субботу температура достигала 44 градусов, а в одноименном городе - 44,7 градусов. В округе из-за жары закрыли школы до 24 июня.

Источник: Смартпресс


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URL: https://www.vb.kg/430499
Теги:
Индия, погибшие, погода
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