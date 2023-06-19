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В Бишкеке по проспекту Манаса идут работы по благоустройству

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке по проспекту Манаса идут работы по благоустройству. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, заместитель мэра столицы Нурдан Орунтаев совместно с начальником Управления по контролю за землепользованием Ураном Мусаевым провели обход по проспекту Манаса.

Как отмечает мэрия, на сегодняшний день в целях улучшения эстетического облика столицы демонтируются объекты, выступившие на муниципальную территорию.

Работы проводятся со стороны УКЗ столичной мэрии совместно с МП "Тазалык".

Кроме того, не месте снесенных объектов идут работы по благоустройству. Так, за счет спонсоров начали покраску фасада домов №49 и №57.

Мэрия просит предпринимателей приводить в соответствие свои объекты, а также не занимать самовольно муниципальную территорию.


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URL: https://www.vb.kg/430500
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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