В Бишкеке по проспекту Манаса идут работы по благоустройству. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, заместитель мэра столицы Нурдан Орунтаев совместно с начальником Управления по контролю за землепользованием Ураном Мусаевым провели обход по проспекту Манаса.

Как отмечает мэрия, на сегодняшний день в целях улучшения эстетического облика столицы демонтируются объекты, выступившие на муниципальную территорию.

Работы проводятся со стороны УКЗ столичной мэрии совместно с МП "Тазалык".

Кроме того, не месте снесенных объектов идут работы по благоустройству. Так, за счет спонсоров начали покраску фасада домов №49 и №57.

Мэрия просит предпринимателей приводить в соответствие свои объекты, а также не занимать самовольно муниципальную территорию.