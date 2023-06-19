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Жылдызкан Джолдошева пригласила Жапарова и Абдыкадырова в гости, но с водой

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- Бакыт Басарбек
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Экс-депутат Жылдызкан Джолдошева пригласила к себе в гости главу кабмина Акылбека Жапарова и мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова, но с условием, если они захватят с собой воду. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Уважаемый Акылбек Усенбекович и Эмилбек Мырзакулович

Приглашаю вас к себе домой в гости хотя бы дня на три, но с условием, что вы принесёте с собой воду.

Дело в том, что у нас 21 день нет воды!

Мы терпеливо верили вашим сказкам, что воды нет из-за того, ледники не таяли. С другой стороны зимой ледники вообще не таят, но вода все равно была.

Акылбек Усенбекович, Эмилбек Мырзакулович чем я буду вам все разъяснять, вы лучше три дня у меня поживите.

После нас можете сходить в жилмассивы Арча-Бешик и Ак-Ордо. Там вы можете в любой дом зайти и вас по примеру меня встретят с большой радостью.

Может тогда вы поймёте тех горожан, которые живут без воды, и примите меры.

Если же вопрос не решится, то мы молчать не будем. Любому терпению есть предел.

R.S. Просьба не переводить стрелку на руководство Горводоканала. Это признак слабости", - написала Джолдошева.


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URL: https://www.vb.kg/430505
Теги:
Акылбек Жапаров, Жылдызкан Джолдошова, вода, Кыргызстан
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