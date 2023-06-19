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Улан Ниязбеков вновь потребовал усилить работу по предупреждению ДТП

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Глава МВД КР Улан Ниязбеков в ходе онлайн-совещания вновь потребовал усилить работу по предупреждению ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

""На предыдущем аппаратном совещании даны указания по обеспечению безопасности дорожного движения, которые исполнены не в достаточной мере. Требую руководителей местных органов внутренних дел, в целях предупреждения правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, совместно с организациями, работающими в сфере туризма, местными айыл окмоту, главами сел, советами аксакалов и молодежи, мэриями и администрациями, проводить профилактические и разъяснительные мероприятия по обеспечению безопасности населения, работать над снижением дорожно-транспортных происшествий, которые влекут человеческие жертвы. Требую строгого исполнения задач районными, городскими, областными управлениям органов внутренних дел.

Из-за отсутствия достаточных профилактических мер, с начала туристического сезона увеличилось количество дорожно-транспортных

происшествий. Всем руководителям следует учесть указанные недостатки и усилить профилактические мероприятия", - сказал Улан Ниязбеков

В целях предотвращения ДТП, Главному управлению безопасности дорожного движения необходимо:

- дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями должны быть тщательно расследованы, а к местным руководителям подразделений безопасности дорожного движения приняты строгие меры;

- строго контролировать выполнение поставленных задач по обеспечению безопасности дорожного движения. Прикладывать все усилия для

предотвращения ДТП с человеческими жертвами, расширить профилактические мероприятия;

- проводить эффективную профилактическую работу через средства массовой информации и социальные сети.

"Главной целью органов внутренних дел является служение народу. Каждый руководитель должен правильно донести эту задачу до своего личного состава, обозначить цели, дать указания и следить за их выполнением. Необходимо не отставать от требований времени, улучшать обеспечение безопасности населения и проводить мероприятия, для создания безопасных условий жизни общества.

Для этого все органы внутренних дел должны укреплять оперативную, служебную, боевую подготовку, совершенствовать условия предоставления государственных услуг и систематически проводить мероприятия, отвечающие современным требованиям.

Поддержание общественного порядка, постоянное обеспечение мирной жизни кыргызстанцев и гостей республики, охрана спокойствия наших граждан - возложены на органы внутренних дел, поэтому каждый милиционер обязан выполнять поручения профессионально. Вопросы внутренней безопасности страны должны быть урегулированы, и мы выйдем на стадию безопасного государства.

Убедитесь, что все, что вы делаете, направлено на постоянное служение, а не на пиар, выполняйте работу честно, справедливо, грамотно, чтобы повысить доверие людей. Предстоит еще много тяжелой работы, требующей постоянных усилий. Уверен, что задачи, поставленные на сегодняшнем аппаратном совещании, вы реализуете четко и эффективно", - подчеркнул Улан Ниязбеков.

В работе заседания в режиме онлайн приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД КР, начальник главных управлений и управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, городов Бишкек и Ош".


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URL: https://www.vb.kg/430506
Теги:
ДТП, Кыргызстан, МВД
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