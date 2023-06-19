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Правительственная делегация России приехала в Таджикистан

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Правительственная делегация России во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным приехала в Таджикистан, сообщает ASIA-Plus.

В рамках данного визита запланированы встречи с главой Маджлиси Милли Таджикистана, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали и с премьер-министром республики Кохиром Расулзода.

На встречах будет обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Также в рамках этого визита запланирована встреча предпринимателей Таджикистана и России, сообщает НИАТ "Ховар".

Напомним, о том, что Марат Хуснуллин посетит Душанбе 19-20 июня говорил Кохир Расулзода на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в начале июня.

"Договорились, что 19-20 июня Марат Шакирзянович (Хуснуллин) будет в Душанбе, обсудим еще раз со всеми нашими коллегами все вопросы, которые есть. Я уверен, что наши взаимоотношения будут идти в лучшую сторону и товарооборот, который практически ежегодно растет на 20-30%, в ближайшие годы будет значительно увеличиваться", - сказал премьер-министр Таджикистана.

До этого о визите российских вице-премьеров Марата Хуснуллина и Алексея Оверчука говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщил тогда глава МИД РФ, визит будет "хорошей возможностью посмотреть в комплексе, что еще нужно сделать, чтобы решить вопросы, которые того требуют".


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URL: https://www.vb.kg/430507
Теги:
Россия, Таджикистан
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