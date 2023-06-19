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В Бишкеке повторно объявляют о формировании попечительских советов

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Центр образования Ленинского, Первомайского и Октябрьского района повторно объявляют о формировании попечительских советов в муниципальных образовательных организациях, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Документы (заявление, паспорт, резюме) можно подать по адресу:

- Ленинский район: пр. Чуй 315, 6-этаж, каб. 612 или отправить на электронную почту popechitel00@mail.ru, тел: 0558352358;

- Первомайский район: ул. Московская 121, 1-этаж, каб. 4 или отправить на электронную почту: gygo90@bk.ru, тел: 0777696999;

- Октябрьский район: ул. Байтик-Баатыра,17, 2-этаж, каб. 21 или отправить на электронную почту popechiteloktiabr@mail.ru, тел: 0706989988.


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URL: https://www.vb.kg/430509
Теги:
Бишкек
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