В Бишкеке повторно объявляют о формировании попечительских советов

Центр образования Ленинского, Первомайского и Октябрьского района повторно объявляют о формировании попечительских советов в муниципальных образовательных организациях, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Документы (заявление, паспорт, резюме) можно подать по адресу:
- Ленинский район: пр. Чуй 315, 6-этаж, каб. 612 или отправить на электронную почту popechitel00@mail.ru, тел: 0558352358;
- Первомайский район: ул. Московская 121, 1-этаж, каб. 4 или отправить на электронную почту: gygo90@bk.ru, тел: 0777696999;
- Октябрьский район: ул. Байтик-Баатыра,17, 2-этаж, каб. 21 или отправить на электронную почту popechiteloktiabr@mail.ru, тел: 0706989988.