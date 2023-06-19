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Задержаны замминистра энергетики КР и коммерческий директор "Кыргызкомур"

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Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики Кыргызской Республики, подведомственных ему ГП "Кыргызкомур", филиалов "Иссык-кульское пароходство" и погрузочно-разгрузочного пункта в города Балыкчы, по факту многомиллионных хищений угля, предназначенного для ТЭЦ города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках расследования уголовного дела следствием установлено, что членами т.н. "угольной мафии", в которой состояли высокопоставленные сотрудники вышеуказанного Министерства и подведомственных ему учреждений, в период с 2021 по 2023 годы, во время перевозки угля от месторождения "Кара-Кече" до города Балыкчы на большегрузных автомобилях и из г.Балыкчы до ТЭЦ г.Бишкек по железной дороге, было похищено не менее 15 960,81 тонн угля, на сумму более 40 миллионов сомов.

За причастность к вышеуказанным коррупционным преступлениям, создающим угрозу срыва работы столичной ТЭЦ и наносящим существенный ущерб государственному бюджету, органами ГКНБ, 18 июня 2023 года, были задержаны заместитель министра энергетики Кыргызской Республики М.Ж., а также коммерческий директор ГП "Кыргызкомур" А.С.


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URL: https://www.vb.kg/430511
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция
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