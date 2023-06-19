"Тазалык" обязуется в 10-дневный срок навести порядок в Октябрьском районе

В связи с тем, что для вывоза ТБО из Октябрьского района не хватает рабочей силы, муниципальное предприятие "Тазалык" обязуется в 10-дневный срок навести порядок и вывезти весь мусор. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечает мэрия, чтобы вывезти весь накопившейся за время работы компании "БишкекВторРесурс" потребуется ни один день.

"Напомним, с начала года Октябрьский район обслуживала компания "БишкекВторРесурс" по вывозу ТБО.

Однако со стороны жителей южной части города высказывалось много нареканий, а в соцсетях и СМИ то и дело возникали жалобы на работу компании. Горожане снимали фото и видео о мусорном коллапсе, завалах, разбитых контейнерах и полной антисанитарии"- говорится в сообщении ведомства.