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"Тазалык" обязуется в 10-дневный срок навести порядок в Октябрьском районе

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- Бермет Таалайбекова
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В связи с тем, что для вывоза ТБО из Октябрьского района не хватает рабочей силы, муниципальное предприятие "Тазалык" обязуется в 10-дневный срок навести порядок и вывезти весь мусор. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечает мэрия, чтобы вывезти весь накопившейся за время работы компании "БишкекВторРесурс" потребуется ни один день.

"Напомним, с начала года Октябрьский район обслуживала компания "БишкекВторРесурс" по вывозу ТБО.

Однако со стороны жителей южной части города высказывалось много нареканий, а в соцсетях и СМИ то и дело возникали жалобы на работу компании. Горожане снимали фото и видео о мусорном коллапсе, завалах, разбитых контейнерах и полной антисанитарии"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430513
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия, Тазалык
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