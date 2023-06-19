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В Баку состоялось совещание глав столичных подразделений органов ВД

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С 13 по 17 июня в городе Баку, прошло заседание делегации столичных подразделений министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также БКБОП. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Бишкек.

По ее данным, на мероприятии приняли участие глава столичной милиции Азамат Ногойбаев, заместитель командующего Внутренних войск МВД Кыргызской Республики полковник внутренней службы Бакыт Айипов и начальник управления уголовного розыска ГУВД г.Бишкек Улан Бердибаев.

На повестке дня обсуждали состояние преступности и обеспечение мер безопасности на столичных регионах, о преступлениях, совершаемых с использованием информационных технологий, динамика и тенденции, о перспективах сотрудничества столичных подразделений органов внутренних дел государств-участников СНГ в вопросах борьбы с наиболее опасными видами преступности.

С докладом выступил начальник ГУВД г. Бишкек полковник милиции Азамат Ногойбаев , он остановился по каждому пункту вопроса, а также подчеркнул о важности тесного сотрудничества и координации между столичных подразделений органов внутренних дел/полиции и милиции государств – участников СНГ, обмена информацией и ресурсами, а также совместных операций для обеспечения безопасности и борьбы с преступностью в целом и предложил продолжать важную работу в части взаимодействия.

По завершению мероприятия, участники делегаций посетили Культурный центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичери Шехер".


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URL: https://www.vb.kg/430514
Теги:
Азербайджан, ГУВД, Бишкек
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