В Канаде резко выросло количество операций по эвтаназии

Как пишет британская пресса, за один только прошлый год количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Daily Mail приводит данные по отдельным провинциям. Например, в Квебеке добровольный уход из жизни с медицинской помощью составляет 7% от общего количества умерших, в Британской Колумбии - 5,5%. Важным нюансом является не только абсолютный рост числа операций, но и резкое относительное увеличение в общей статистике смертности в стране. Всё это происходит на фоне фундаментальных изменений в структуре населения. О старых привычках, которые в Канаде не забыли, - в материале "Известий".

Убивать добротой - это наш секрет

В 2016 году Канада утвердила закон С-4, разрешивший "медицинскую помощь умирающим" (MAiD), или, если точнее, содействие в самоубийстве, но только в случаях "разумно предсказуемой" (то есть неизбежной) смерти. Однако через пять лет билль С-7 не только значительно расширил категории граждан, которым разрешена эвтаназия, но де-факто отменил условие неизбежности.

С этого момента законодательно утвержденными причинами для отправки пациента на тот свет стали депрессия, шизофрения (несмотря на известные сложности в ее диагностировании), расстройство личности, посттравматическое стрессовое расстройство и другие формы "невыносимого душевного переживания".

Вероятно, в дальнейшем последуют предложения о введении института детской эвтаназии. Тем более что прецеденты уже имеются. В апреле этого года правительство Нидерландов одобрило проведение этих процедур для детей в возрасте от одного года. Причем законы королевства признают за лицами старше 12 лет способность осознавать все последствия своих решений, включая решение о суициде. Почти такие же нормы с 2014 года действуют в соседней Бельгии. Таким образом, эвтаназия признается одним из видов решения ситуации, которое врачи вправе предложить пациенту.

Пока вокруг нравственного аспекта (например, прямого нарушения клятвы Гиппократа) по всему миру идут горячие споры, в Канаде эта дискуссия давно осталась позади. По данным опроса, проведенного в мае канадским исследовательским бюро ResearchCo, половина граждан страны считает возможным выдавать разрешение на эвтаназию тем, кто не может получить медицинское лечение (51%), и инвалидам (50%). 28% опрошенных считают, что список заявителей можно расширить на бездомных, 27% полагают, что медицинскую помощь в суициде должны получать и просто бедные люди.

Таким образом, в Канаде не просто стремительно нормализуется медицинское убийство - оно набирает популярность, и граждане сами выбирают такой способ избавления себя от мира и мира от себя. Причем в качестве преимущества такого выбора указывается не только "суверенное право человека на смерть", но и польза этого решения для общества.

Причины популярности данного явления заключаются в культуре современной эпохи, атомизации человека и размывании основных ценностей, отмечает завкафедрой философского факультета МГУ, руководитель магистерской программы "Биоэтика" Елена Брызгалина.

- Современная культура ориентируется на гедонизм, в соответствии с которым смысл жизни заключается в достижении земного счастья. Смерть в этом контексте более не задает систему нравственных координат и рассматривается исключительно как последовательность телесных процессов, которыми можно управлять. В этой логике физические или душевные страдания, которые не имеют для гедониста смысла, дают ему право на самоубийство, - поясняет эксперт.

В этом смысле показательным примером явился случай 54-летнего инвалида Амира Фарсуда. Из-за угрозы лишиться жилья за неуплату и связанной с ней депрессией житель городка Сент-Катаринс обратился в программу MAiD и получил добро на самоубийство. Консультировавший Фарсуда психиатр подтвердил, что его пациент по всем критериям подходит в качестве кандидата на путешествие в один конец. Оставалось получить одобрение медицинской комиссии. Амира спасли неравнодушные сограждане. После сюжета на местном телевидении они собрали 60 тыс. канадских долларов через краудфандинговую платформу. Этой суммы Фарсуду хватит, чтобы платить за еду и аренду дома в течение семи лет.

В контексте подобных историй аргумент о сохранении с помощью эвтаназии достоинства умирающего человека выглядит издевательством. Особенно если он, как в случае с Канадой, исходит от представителей государственной власти и крупного бизнеса. Кстати, ведущая канадская организация, продвигающая тезисы эвтаназии в стране, так почти и называется - "Смерть с достоинством" (Dying with Dignity). Среди ее спонсоров фигурируют компании Pfizer и Google, а также компании, аффилированные с фондом "Открытое общество" (признан нежелательной организацией на территории России).

В основе такого подхода лежит мизантропическая идеология, считает историк религии, доктор исторических наук Роман Силантьев.

- Полагаю, что все деструктивные идеологии нацелены на сокращение численности людей. Они или разрушают семьи, или призывают не рожать детей, или пропагандируют эвтаназию. Причем это касается не только официальной идеологии. Очень похожие принципы проповедуют сторонники движения "Колумбайн" (признано в России террористическим по решению суда) или секты вроде американской "Церкви эвтаназии", - комментирует эксперт.

Истоки и виды эвтаназии

Эвтаназия бывает активной, когда подразумевает убийство человека посредством введения ему определенных лекарственных препаратов, и пассивной, что представляет собой намеренное невмешательство врача в процесс естественной смерти или отказ от лечения. Второй тип в той или иной форме легализован во всех странах Европы, Северной и Южной Америке и Австралии.

Активная эвтаназия закреплена в законодательстве восьми государств. Помимо упомянутых Канады, Бельгии и Нидерландов, это Португалия, Новая Зеландия, Колумбия, Швейцария и Люксембург. Интересно, что как минимум четыре страны из этого списка находятся в первой десятке по динамике роста случаев деменции (в частности, болезни Альцгеймера) и рассеянного склероза, а также в рейтинге демографического старения населения. При сохранении текущей динамики к 2046 году Канада догонит в нем "самую старую" страну мира - Японию.

Разумеется, эвтаназия не является канадским изобретением. Широко известно, что корни этой процедуры уходят в евгенические теории XIX–XX веков, в которых избавление от "неполноценных" сограждан, включая разнообразные превентивные меры, являлось одним из способов "селекции человека". Безусловно, самым известным примером практической реализации этих теорий стала программа "Тиргартенштрассе-4" (Т-4), в рамках которой на территории Третьего рейха было уничтожено от 275 до 300 тыс. человек.

Отдельным преимуществом эвтаназии с точки зрения эффективности общества ее сторонники во все времена называли экономию бюджетных средств. Например, в документах Хартхаймского центра эвтаназии, одного из многих открытых нацистами в рамках программы Т-4, указывается, что с 1940-го по 1944 год было убито (в первоисточнике используется словосочетание "подвергнуты дезинфекции") 70 273 человека, что принесло в казну Третьего рейха 885 439 800 рейхсмарок.

Для сравнения: сумма медицинских расходов на одного гражданина Канады в 2022 году составила $8 653 CAD. Зафиксированная стоимость процедуры эвтаназии в современной Канаде - $2 237 CAD. В пояснительной записке к закону C-7 подчеркивалось, что реализация программы MAiD сэкономит канадскому бюджету до $87 CAD млн. Таким образом, в нынешних ценах это чуть менее 39 тыс. умерщвленных граждан в год. С учетом показанных выше демографических тенденций "нормативные" показатели будут достигнуты в течение нескольких лет.

В Канаде происходит очевидная популяризация эвтаназии, отмечает Елена Брызгалина.

- Сторонники эвтаназии утверждают, что достоинство жизни определяется ее качеством. Если жизнь приносит любого рода страдания, то и жизнь, и смерть объявляются недостойными. А значит, от такой жизни надо избавляться. Более того, человек подвигается к мысли о самоубийстве по мотивам альтруизма и общественной пользы. Тут очень недалеко от евгенических аргументов, когда человек по любому набору признаков может быть признан неполноценным, - заключила она.