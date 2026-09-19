Хэмилтон опроверг слухи о требовании уволить сотрудника "Феррари"

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон опроверг сообщения о том, что он якобы требовал увольнения одного из сотрудников команды.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что семикратный чемпион мира настаивал на замене специалиста, работающего с Скудерией на гоночных этапах. Издание также заявило о возможном ухудшении отношений между британским гонщиком и руководителем команды Фредериком Вассёром.

Хэмилтон отреагировал на публикации в социальных сетях, подчеркнув, что не обращался к руководству "Феррари" с просьбой об увольнении кого-либо из членов коллектива.

Слухи активизировались после серии сложной гонок для британского пилота. На Гран-при Италии у Хэмилтона произошел инцидент на трассе с напарником Шарлем Леклером, после чего семикратный чемпион мира призвал к введению более четких правил внутрикомандной борьбы. На последующем этапе в Мадриде Хэмилтон не смог добраться до финиша.

В текущем сезоне 41-летний британец одержал одну победу. В личном зачете чемпионата он отстает от лидирующего Кими Антонелли на 99 очков.