Фермеры Иссык-Атинского района: Пшеница горит без полива, дайте воды!

Представители четырех Ассоциаций водопользователей Ысык-Атинского района сегодня собрались в селе Жайылма, чтобы обратить внимание руководства района, области и страны на проблему отсутствия воды.

По словам землепользователей и арендаторов, их урожай пшеницы практически погиб из-за несвоевременного полива, и спасти его уже невозможно. Также на грани гибели посадки кукурузы, сахарной свеклы и люцерны. Они считают, что причина в том, что им не была вовремя подана вода на поля. Первый полив должен был быть в апреле, а воду подали только в мае. Фермеры в отчаянии из-за потери посевов и теперь они задаются вопросом - кто возместит их убытки?

Теперь они обращаются к правительству и, в частности, руководству Минсельхоза сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти имеющиеся посевы сельскохозяйственных культур.

"Мы хотим справедливого и равномерного распределения воды! Мы не понимаем, почему мы не можем полить наши участки сейчас когда это нужно? И как при этом на дальние поля в Панфиловском районе вода попадает? Мы хотим полной картины происходящего. Мы просим, чтобы дали указание выставить посты милиции на пункты распределения воды, чтобы не было воровства воды при распределении.

Нам, фермерам, срочно нужна вода! Мы хотим, чтобы нас услышали и мы хотим получать информацию заранее, чтобы понимать, что нас ждет засуха. Мы хотим также, чтобы правительство и президент выделили больше средств именно на оросительные каналы и на технику для расчистки каналов для бетонирования. Надо сейчас направить все средства на решение этой проблемы, чтобы дать воду на поля, и не ждать следующего года. Уже сейчас нужно строить оросительные каналы, хранилища воды - БДР, ВСР и так далее. Строить наперед, с запасом. У нас уже беда, а что будет через год?

Нам уже пришлось делать пересев, может повезет - спасем хоть что-то, а если сейчас воду не дадут, то мы просто разоримся", - рассказали с негодованием фермеры.