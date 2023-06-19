Стоимость банкротства в 2023 году, или сколько приготовить должнику

Если раньше слово "банкрот" было неприятным и даже постыдным, сегодня это возможность облегчить жизнь. Кредит или займ есть у каждого второго россиянина. Но не всегда хватает денег, чтобы платить по счетам. Тогда можно законно разобраться с долгами.По данным проекта "Федресурс", за 2022 год судебных банкротств в России стало больше на 44%, чем в 2021. В статье рассмотрим, сколько необходимо, чтобы пройти такую процедуру. Ведь тех, кто сталкивается с долгами, в первую очередь интересует стоимость банкротства для физического лица.

Можно ли избавиться от долгов бесплатно

Когда человек в сложной финансовой ситуации, хочется свести все расходы к минимуму. С 2020 года доступно внесудебное банкротство через МФЦ. Но это подойдет только тем, у кого:

сумма долгов от 50 до 500 тысяч рублей; только одно жилье и нет официального дохода; есть постановление об окончании исполнительного производства.

Чтобы начать процедуру, нужно обратиться в МФЦ и приложить список всех кредиторов. Специалисты проверят, можно ли в вашем случае списать долги, а затем внесут вас в Единый федеральный реестр о банкротстве. Процедура длится 6 месяцев. Звучит просто, но на деле немногим удается её пройти из-за строгих критериев. Например, внесудебное банкротство сейчас недоступно для пенсионеров. В 2021 году, по данным Федресурса, из 193 тысяч человек, которых признали банкротами, лишь 4 тысячи прошли упрощенную процедуру.

Банкротство через суд

Чтобы рассчитать стоимость банкротства, надо пройтись по всем этапам этой процедуры. Если общая задолженность больше 500 тысяч рублей, то обращаться надо уже в суд.

Первый этап

Первый этап - исковое заявление. К нему вы должны приложить квитанцию об оплате госпошлины. Если есть недвижимое имущество, то нужно будет также приложить выписки из ЕГРН. Вместе с заявлением вы подаете пакет документов, где уточняется ваше семейное, имущественное положение, долги, доходы и т.д. Значит, будут расходы на печать и копирование. Тут все зависит от объема.

Среди обязательных расходов - вознаграждение финансового управляющего. По закону его участие в деле о банкротстве обязательно. После того, как дело открыто, должнику нужно внести 25 000 рублей - это фиксированная сумма. Вы можете найти финансового управляющего не сразу, но сделать это нужно до первого судебного заседания.

Впоследствии, если должника признают банкротом, финансовый управляющий также будет получать 7% от суммы ежемесячных платежей или ему выплатят 7% от общей суммы за реализацию движимого и недвижимого имущества. Это зависит от того, какой вариант (реструктуризацию или реализацию) назначит должнику суд.

Расходы на первом этапе

Госпошлина 300 рублей Выписка из ЕГРП от 350 рублей за один объект Оплата услуг финансового управляющего 25 000 рублей

Суд постановил: реструктуризация или реализация

Обычно в деле о банкротстве есть два самых популярных варианта. Один из них - реструктуризация долгов. В этом случае вы избавляетесь от штрафов, пени, процентов за просрочку. Также вам не могут звонить коллекторы, а платить надо будет по новому, более комфортному, графику.

Кроме того, суд может признать должника банкротом, а чтобы погасить долги, имущество выставят на продажу. В этом случае есть дополнительные расходы. Необходимо опубликовать информацию о том, что вы стали банкротом, в газете "КоммерсантЪ", а также на портале "Федресурс" (в среднем 6 публикаций).

Расходы на этапе признания должника банкротом:

Публикация в "Коммерсанте" 11 000 рублей Публикация на "Федресурсе"461 рубль 18 копеек за одну публикацию

Бывает, что суд назначает и реализацию, и реструктуризацию, тогда все расходы увеличиваются в два раза.

Обязательные расходы

Во время судебного разбирательства возникают и другие расходы. Например, в обязанности финансового управляющего входит отправка сообщения кредиторам. Также он должен связаться с госорганами, например, Росреестром, ГИБДД, Ростехнадзором и т.д. Оплата почтовых расходов ляжет на должника. Если у потенциального банкрота есть имущество, то его должны оценить, а за работу специалиста также придется заплатить. Ещё один пункт в списке - расходы на организацию торгов. При условии, что имущества нет, обязательные расходы составят минимум 2-3 тысячи рублей.

Итого минимальные расходы при банкротстве - около 50 тысяч рублей, при условии, что должник проходит процедуру самостоятельно. Однако если вы ранее не сталкивались с судебной системой, не знаете нюансов и первый раз прибегаете к банкротству, у вас могут возникнуть сложности.

Услуги юриста

Юрист, который регулярно помогает должникам, даст вашему делу нужное направление. Каждая ситуация индивидуальна, например, есть машина, которую хочется сохранить, или в течение последних 3 лет были имущественные сделки с участием близких родственников. Как лучше поступить в этих случаях?

Продумать стратегию как раз и помогает юрист, он также возьмет на себя сбор документов, посещение судебных заседаний и многое другое. Например, наш клиент - Валерий - решил не действовать наобум и обратился за помощью:

"Первый раз столкнулся с банкротством физлица. И ни разу не пожалел, что обратился в компанию ООО "КредитамНет". Я дальше спокойно работал, за меня сделали все, абсолютно все, всегда была связь и все интересующие меня вопросы были удовлетворены. Даже когда банкротство закончилось и был подписан акт о завершении услуг, они всегда оставались на связи и помогали в решение проблем. А именно разблокировке карт в некоторых, бюрократических банках".

Стоимость услуг юриста по банкротству в компании ООО "КредитамНет" - от 75 тысяч рублей за весь период процедуры. Сумма зависит от нюансов вашего дела. Есть удобные варианты рассрочки - от 12 900 рублей в месяц. А если долги не спишут, мы гарантируем полный возврат средств. При этом есть первая бесплатная консультация с нашими специалистами. Обычно мы рекомендуем узнать нюансы до того, как вы решили подать заявление в суд.