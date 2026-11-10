В Свердловском районе Бишкека выявили нарушения антитабачного закона

В Свердловском районе Бишкека прошли рейды по выявлению нарушений запрета на курение в общественных местах. По итогам проверок составлены протоколы и наложены штрафы на физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По её данным, проверки охватили кафе, рестораны, торговые центры, парки и остановки общественного транспорта. В ходе рейдов выявлены случаи курения табачных изделий, кальянов и электронных сигарет (вейпов) в запрещённых местах, а также нарушения правил их реализации.

Руководителям торговых объектов и заведений общественного питания вынесены строгие предупреждения о необходимости демонтажа кальянного оборудования и соблюдения требований законодательства.

Рейды проводились под руководством первого заместителя главы Свердловского района с участием сотрудников районного УВД и органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В мэрии напомнили, что соблюдение закона "О защите от табачного дыма" обязательно как для граждан, так и для предпринимателей.

Проверки соблюдения запрета на курение в общественных местах будут проводиться на регулярной основе.