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В Свердловском районе Бишкека выявили нарушения антитабачного закона

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В Свердловском районе Бишкека прошли рейды по выявлению нарушений запрета на курение в общественных местах. По итогам проверок составлены протоколы и наложены штрафы на физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По её данным, проверки охватили кафе, рестораны, торговые центры, парки и остановки общественного транспорта. В ходе рейдов выявлены случаи курения табачных изделий, кальянов и электронных сигарет (вейпов) в запрещённых местах, а также нарушения правил их реализации.

Руководителям торговых объектов и заведений общественного питания вынесены строгие предупреждения о необходимости демонтажа кальянного оборудования и соблюдения требований законодательства.

Рейды проводились под руководством первого заместителя главы Свердловского района с участием сотрудников районного УВД и органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В мэрии напомнили, что соблюдение закона "О защите от табачного дыма" обязательно как для граждан, так и для предпринимателей.

Проверки соблюдения запрета на курение в общественных местах будут проводиться на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/462961
Теги:
Свердловский район, табак, штраф, Бишкек
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