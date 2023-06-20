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Кыргызстанских выпускников будут охранять более 5 тысяч милиционеров

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- Бермет Таалайбекова
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21-23 июня 2023 года более 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечат общественный порядок и безопасность дорожного движения на территории республики во время проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению документов об образовании государственного образца выпускникам общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники милиции будут нести службу в общеобразовательных учреждениях, общественных местах, на улицах, расположенных по всей республике. В соответствии с вышеуказанным мероприятием созданы специальные мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения, уточнен расчет силовых средств ОВД, которые будут задействованы.

Как напоминает ведомство, в дни проведения мероприятия в местах общественного отдыха, вне населенных пунктов будут круглосуточно организованы патрули сотрудников милиции, а выпускникам образовательных учреждений будет запрещено групповое времяпрепровождение с родителями. Принимаемые меры направлены на предотвращение вовлечения выпускников в различные негативные явления, а также на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

"Среди сотрудников ОВД, задействованных в мероприятии, были проведены инструктажи, направленные на соблюдение законности и служебной дисциплины" - говорится в сообщении МВД.


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URL: https://www.vb.kg/430526
Теги:
школа, безопасность, Кыргызстан
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