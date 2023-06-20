По подозрению в коррупции задержан экс-замминистра природных ресурсов

ГКНБ КР задержаны фигуранты, причастные к коррупционной схеме в Фонде развития природы при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержаны бывший заместитель Министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР И.Б.М. и действующий директор Чуйского регионального управления Минприроды К.Т.К.

Данное уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 336 (Коррупция) Уголовного кодекса КР в отношении должностных лиц Министерства и ответственных работников Общественного фонда "Фонда развития природы", организовавших коррупционную схему по нецелевому использованию и присвоению денежных средств, выделяемых со стороны ЗАО "Кумтор Голд Компани" на проекты по охране окружающей среды были.

15 июня 2023 года при попытке покинуть страну, на КПП "Ак-Жол Автодорожный" задержан К.Т.К., который являлся постоянным членом экспертной комиссии по рассмотрению проектов и их финансирования из бюджетных средств.

Кроме того, 18 июня 2023 года в международном аэропорту "Манас" был задержан И.Б.М., который являлся секретарем экспертной комиссии, в чьи обязанности входили функции по отбору и внесению проектов на рассмотрение комиссии.

Указанные лица, состоящие в составе комиссии, при распределении денежных средств вопреки интересам государства вносили и лоббировали отдельные проекты, где имелся их личный интерес, в результате чего незаконно были выделены и списаны бюджетные средства в особо крупном размере на безвозмездной основе аффилированным субъектам предпринимательства.

На сегодняшний день, на основании ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР К.Т.К. и И.Б.М. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся дальнейшие специальные-следственные действия по установлению других причастных лиц, а также определению размера ущерба".