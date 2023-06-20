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Чиновников поблагодарили за помощь жителям села Ленинское

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Начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров КР Айбека Джунушалиева и полпреда президента КР в Чуйской области Каната Джумагазиева поблагодарили за оперативное решение проблемы жителей села Ленинское. Благодарность в соцсети выразил блогер и активист Марс Черикчиев.

"Помните озвучивали проблему того, что в Бишкеке исчезли маршруты № 285, а маршрут № 333 сделали только до восточного Автовокзала. Из-за чего пострадали местные жители  села Ленинского, которые учатся в столичных школах и вузах. В связи с дополнительными пересадками они опаздывают на учебу, и взрослые - на работу. Кроме того, это еще и дополнительные расходы на дорогу" но также очень неудобно было для граждан Казахстана, которые с таможни садились до города Бишкек и обратно.

В связи с этим хочу поблагодарить хочу поблагодарить начальника управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров КР Айбека Джунушалиева.

Полпреда президента КР в Чуйской области Джумагазиева Каната Сагыновича, как всегда, человек дело. Товарищ полковник чоң рахмат.

Заместителя полпредство президента в Чуйской области Исманова Самата Жекшеналиевича

Честно говоря думал вопрос уже нерешаемый, но молодцы, собрали людей, вникли в суть вопроса, создали рабочую группу и решили вопрос. Если вот так вот на местах решать вопросы, то  народ будет доволен. Президент не может один решать все вопросы, поэтому и должны работать кадры, но не все хотят брать ответственность делать что либо, нужно ценить тех кто не боится ответственности и инициативы, и просто работает. И считаю нужным сказать об этом, чтоб и далее была мотивация в работе", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/430529
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