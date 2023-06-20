Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 95.52 - 96.52

Убил, защищая честь сестры, - суд вынес приговор брату

438  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чуйский районный суд вынес приговор мужчине, застрелившего на дороге обидчика, пытавшегося изнасиловать его сестру.. Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

"В результате приговором Чуйского районного суда от 19 июня 2023 года действия нашего подзащитного Жумакулова С.М. переквалифицированы на ст.123 УК Кыргызской Республики (убийство в состоянии аффекта) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, - написал юрист.

Напомним, инцидент произошел в июле 2022 года в близ Токмака на 69-м километре автодороги Бишкек - Торугарт. По словам женщины, она села в попутку, водитель автомобиля пытался изнасиловать ее. Брат, защищая честь сестры, убил водителя. Этот случай вызвал общественный резонанс, многие встали на защиту мужчины.

Напомним, 1 июля прошлого года в Чуйской области был задержан мужчина, застрелившего на дороге Бишкек-Торугарт водитепя, пытавшегося изнасиловать его сестру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430531
Теги:
приговор, суд, убийство, Чуйская область, сексуальные домогательства
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  