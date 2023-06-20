Убил, защищая честь сестры, - суд вынес приговор брату

Чуйский районный суд вынес приговор мужчине, застрелившего на дороге обидчика, пытавшегося изнасиловать его сестру.. Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

"В результате приговором Чуйского районного суда от 19 июня 2023 года действия нашего подзащитного Жумакулова С.М. переквалифицированы на ст.123 УК Кыргызской Республики (убийство в состоянии аффекта) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, - написал юрист.

Напомним, инцидент произошел в июле 2022 года в близ Токмака на 69-м километре автодороги Бишкек - Торугарт. По словам женщины, она села в попутку, водитель автомобиля пытался изнасиловать ее. Брат, защищая честь сестры, убил водителя. Этот случай вызвал общественный резонанс, многие встали на защиту мужчины.

Напомним, 1 июля прошлого года в Чуйской области был задержан мужчина, застрелившего на дороге Бишкек-Торугарт водитепя, пытавшегося изнасиловать его сестру.