В Оше будет установлена третья площадка с мусоросортировочными контейнерами. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил улицу Алайская, где проводится работа по реконструкции дороги, благоустройству прилегающей территории.

В рамках мероприятия дано задание организовать на данной улице плоащкду с мусоросортировочными контейнерами.

Как напоминает мэрия, будет уже третья площадка с мусоросортировочными контейнерами на территории города. Руководителям и представителям соответствующих муниципальных служб и ведомств даны задания оказать содействие СМП "Ош-Тазалык" в организации мусоросортировочной площадки в данном густонаселенном микрорайоне.