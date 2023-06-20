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В Оше будет установлена третья площадка с мусоросортировочными контейнерами

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше будет установлена третья площадка с мусоросортировочными контейнерами. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил улицу Алайская, где проводится работа по реконструкции дороги, благоустройству прилегающей территории.

В рамках мероприятия дано задание организовать на данной улице плоащкду с мусоросортировочными контейнерами.

Как напоминает мэрия, будет уже третья площадка с мусоросортировочными контейнерами на территории города. Руководителям и представителям соответствующих муниципальных служб и ведомств даны задания оказать содействие СМП "Ош-Тазалык" в организации мусоросортировочной площадки в данном густонаселенном микрорайоне.


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URL: https://www.vb.kg/430533
Теги:
благоустройство, мусор, Ош
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