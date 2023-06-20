Объявляется конкурс среди СМИ и блогеров КР

С 1 июня по 1 октября 2023 года объявляется конкурс среди журналистов и блогеров КР на лучший материал на тему: "Образование взрослых в Кыргызской Республике" и "Образование на протяжении всей жизни". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс проводится общественным фондом "Центр Инновационных Технологий и Образования" при поддержке программы DVV International в Центральной Азии.

Настоящий конкурс ставит перед собой следующие цели:

• стимулирование образования и обучения на протяжении всей жизни

• популяризация образования взрослых в КР

• привлечение внимания общественности к важности образования на протяжении всей жизни в современном обществе.

• систематического и целенаправленного освещения образования взрослых.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

1. Номинация №1 - "Лучшая публикация об образовании взрослых в печатных СМИ и интернет-ресурсах";

2. Номинация №2- "Лучший материал об образовании взрослых, размещённый в телевизионных и радиовещательных СМИ".

К участию в конкурсе принимаются материалы на кыргызском и русском языках.

Требования к конкурсным материалам:

1. Участник конкурса должен указать прямую ссылку на опубликованный материал на сайте интернет-издания /ТВ или радиоканала.

2. Участник конкурса гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ в конкурсе не нарушает ничьих имущественных авторских прав.

3. К участию в конкурсе не принимаются материалы, где уникальность текста составляет менее 70%.

Поступившие на конкурс материалы будут оцениваться с точки зрения:

1. соответствия теме номинации;

2. соблюдения профессиональных стандартов и этических норм журналистики;

3. оригинальности подачи;

4. инновационного подхода в визуальном оформлении;

5. инклюзивности и соблюдения равенства.

Согласно условиям конкурса, работы журналистов принимаются в течении вышеуказанных сроков по следующим контактам:

• электронный адрес: cholpon.kaea@gmail.com

• юр. адреc: г.Бишкек, ул. Садырбаева, 314

Для определения победителей, в состав отборочного жюри будут приглашены эксперты в сфере образования, медиа и андрагогики.

По итогам рассмотрения материалов конкурса будут определены победители, которым будут вручены ценные призы.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в городе Бишкек, о чем участники будут уведомлены дополнительно.

Конкурс признается несостоявшимся, если:

• представлено менее 5-ти конкурсных предложений на одну номинацию;

• не соблюдены сроки подачи конкурсных предложений;

• конкурсные предложения, не соответствуют целям проведения конкурса.