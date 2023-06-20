Объявляется конкурс среди СМИ и блогеров КР

С 1 июня по 1 октября 2023 года объявляется конкурс среди журналистов и блогеров КР на лучший материал на тему: "Образование взрослых в Кыргызской Республике" и "Образование на протяжении всей жизни". Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Конкурс проводится общественным фондом "Центр Инновационных Технологий и Образования" при поддержке программы DVV International в Центральной Азии.
Настоящий конкурс ставит перед собой следующие цели:
• стимулирование образования и обучения на протяжении всей жизни
• популяризация образования взрослых в КР
• привлечение внимания общественности к важности образования на протяжении всей жизни в современном обществе.
• систематического и целенаправленного освещения образования взрослых.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Номинация №1 - "Лучшая публикация об образовании взрослых в печатных СМИ и интернет-ресурсах";
2. Номинация №2- "Лучший материал об образовании взрослых, размещённый в телевизионных и радиовещательных СМИ".
К участию в конкурсе принимаются материалы на кыргызском и русском языках.
Требования к конкурсным материалам:
1. Участник конкурса должен указать прямую ссылку на опубликованный материал на сайте интернет-издания /ТВ или радиоканала.
2. Участник конкурса гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ в конкурсе не нарушает ничьих имущественных авторских прав.
3. К участию в конкурсе не принимаются материалы, где уникальность текста составляет менее 70%.
Поступившие на конкурс материалы будут оцениваться с точки зрения:
1. соответствия теме номинации;
2. соблюдения профессиональных стандартов и этических норм журналистики;
3. оригинальности подачи;
4. инновационного подхода в визуальном оформлении;
5. инклюзивности и соблюдения равенства.
Согласно условиям конкурса, работы журналистов принимаются в течении вышеуказанных сроков по следующим контактам:
• электронный адрес: cholpon.kaea@gmail.com
• юр. адреc: г.Бишкек, ул. Садырбаева, 314
Для определения победителей, в состав отборочного жюри будут приглашены эксперты в сфере образования, медиа и андрагогики.
По итогам рассмотрения материалов конкурса будут определены победители, которым будут вручены ценные призы.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в городе Бишкек, о чем участники будут уведомлены дополнительно.
Конкурс признается несостоявшимся, если:
• представлено менее 5-ти конкурсных предложений на одну номинацию;
• не соблюдены сроки подачи конкурсных предложений;
• конкурсные предложения, не соответствуют целям проведения конкурса.