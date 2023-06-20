Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 95.52 - 96.52

Объявляется конкурс среди СМИ и блогеров КР

192  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 июня по 1 октября 2023 года объявляется конкурс среди журналистов и блогеров КР на лучший материал на тему: "Образование взрослых в Кыргызской Республике" и "Образование на протяжении всей жизни". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс проводится общественным фондом "Центр Инновационных Технологий и Образования" при поддержке программы DVV International в Центральной Азии.

Настоящий конкурс ставит перед собой следующие цели:

• стимулирование образования и обучения на протяжении всей жизни

• популяризация образования взрослых в КР

• привлечение внимания общественности к важности образования на протяжении всей жизни в современном обществе.

• систематического и целенаправленного освещения образования взрослых.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

1. Номинация №1 - "Лучшая публикация об образовании взрослых в печатных СМИ и интернет-ресурсах";

2. Номинация №2- "Лучший материал об образовании взрослых, размещённый в телевизионных и радиовещательных СМИ".

К участию в конкурсе принимаются материалы на кыргызском и русском языках.

Требования к конкурсным материалам:

1. Участник конкурса должен указать прямую ссылку на опубликованный материал на сайте интернет-издания /ТВ или радиоканала.

2. Участник конкурса гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ в конкурсе не нарушает ничьих имущественных авторских прав.

3. К участию в конкурсе не принимаются материалы, где уникальность текста составляет менее 70%.

Поступившие на конкурс материалы будут оцениваться с точки зрения:

1. соответствия теме номинации;

2. соблюдения профессиональных стандартов и этических норм журналистики;

3. оригинальности подачи;

4. инновационного подхода в визуальном оформлении;

5. инклюзивности и соблюдения равенства.

Согласно условиям конкурса, работы журналистов принимаются в течении вышеуказанных сроков по следующим контактам:

• электронный адрес: cholpon.kaea@gmail.com

• юр. адреc: г.Бишкек, ул. Садырбаева, 314

Для определения победителей, в состав отборочного жюри будут приглашены эксперты в сфере образования, медиа и андрагогики.

По итогам рассмотрения материалов конкурса будут определены победители, которым будут вручены ценные призы.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в городе Бишкек, о чем участники будут уведомлены дополнительно.

Конкурс признается несостоявшимся, если:

• представлено менее 5-ти конкурсных предложений на одну номинацию;

• не соблюдены сроки подачи конкурсных предложений;

• конкурсные предложения, не соответствуют целям проведения конкурса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430534
Теги:
конкурс, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  