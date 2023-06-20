"Железная дорога "КНР-КР-РУз" выведет экономику КР из транспортного тупика"

В Бишкеке 20 июня состоялся круглый стол на тему "Развитие транспортных коридоров как стратегическое направление реализации торгового и транзитного потенциала государств – членов ЕАЭС". В мероприятии приняли участие представители Евразийской экономической комиссии во главе с министром по энергетике и инфраструктуре Арзыбеком Кожошевым.

На площадке были обсуждены вопросы транспортно-логистического потенциала Кыргызстана в рамках ЕАЭС, сокращение барьеров при перемещении грузов через территорию государств – членов евразийской пятерки.

Арзыбек Кожошев акцентировал внимание на том, что проект по строительству железной дороги "Китай – Кыргызстан - Узбекистан" в рамках китайской инициативы "Один пояс, Один путь" предоставит отечественной экономике альтернативные маршруты и новые рынки, а это значит, что экономика республики выйдет из транспортного тупика. "Реализация проектов позволит не только создать единую внутреннюю железнодорожную сеть, но и обеспечить осуществление экспортно-импортной и транзитной перевозки грузов, через территорию Кыргызской Республики, в направлении стран ЕАЭС и в обратном направлении. Также создаст условия для более комфортного и быстрого транзита грузов и пассажиров, а также, повысит уровень транспортной безопасности", - отметил он.

По словам Арзыбека Кожошева, главами правительств государств-членов объединения одобрен перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных транспортных проектов. В перечень от Кыргызстана включены проект Электрификации железнодорожного участка "Луговая - Балыкчы". Также в процессе включения ещё два проекта, один из которых имеет важное стратегическое значение для Кыргызстана - это железная дорога "Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече – Макмал – Джалал-Абад".

"Продвижение проектов строительства железной дороги является стратегически выверенным и важным ходом для страны. Поддержка инфраструктурных проектов, направленных на выход Кыргызстана из транспортной изоляции, считается приоритетной. Учитывая сегодняшние условия также важно объединить регионы страны железнодорожным сообщением, что послужит дополнительным стимулом для её экономического развития, увеличения деловой активности и торговли внутри страны", - заключил министр по энергетике и инфраструктуре.