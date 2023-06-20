Арзыбек Кожошев рассказал о возрастающей роли транспортных коридоров

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожоев в ходе работы круглого стола "Развитие транспортных коридоров как стратегическое направление реализации торгового и транзитного потенциала государств – членов ЕАЭС" рассказал о возрастающей роли транспортных коридоров.

По его мнению, развитая и современная транспортно-логистическая инфраструктура с учетом текущих мировых тенденций становиться еще более значимым условием для создания новых производств, роста инвестиций и мобильности трудовых ресурсов внутри Евразийского экономического союза. "Совместные инфраструктурные проекты стран ЕАЭС должны не только создать портфели заказов для других отраслей, но и в дальнейшем обеспечить их функционирование", - считает министр.

Важной частью трансевразийского экономического коридора, в рамках китайской инициативы "Один пояс, Один путь", может стать железнодорожная ветка "Китай – Кыргызстан - Узбекистан", которая не только соединит Поднебесную со странами Центральной Азии и Европы, но и сократит действующий коридор "Восток-Запад" на 900 км. Именно таким образом, по словам Арзыбека Кожоева, сегодня формируются новые транспортные узлы.

"Фундаментальные изменения в сфере инфраструктуры и логистики, которые происходят в настоящее время способствуют формированию нового транспортного каркаса Большой Евразии. В условиях разворота грузопотоков на Восток и Азию новую жизнь обретают классические коридоры: "Север – Юг", "Европа – Западный Китай", "Новый Шелковый путь" и Транскаспийский международный транспортный маршрут. И сегодня как никогда возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов", - добавил он.