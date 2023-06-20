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Мирзиеев одобрил договор по упрощенному таможенному коридору стран ОТГ

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Узбекистан присоединился к инициативе по созданию упрощенного таможенного коридора между странами, входящими в Организацию тюркских государств. Соответствующее постановление Шавкат Мирзиёев подписал 19 июня, сообщает СМИ.

Постановлением утверждается международное соглашение между правительствами стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) о создании упрощенного таможенного коридора. Оно было подписано 11 ноября 2022 года в Самарканде правительствами Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Соглашение предусматривает, что правительства создадут упрощенный таможенный коридор – открытую для использования электронную систему, направленную на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых между государствами. После ратификации соглашения всеми сторонами в течение шести месяцев будет реализовываться пилотный проект для отработки всех нюансов функционирования системы.

Внедрение новой системы позволит обеспечить повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля, а также упростить процедуры таможенного контроля и создать более благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/430539
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Организация тюркских государств
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