МЧС КР распространило штормовое предупреждение на 20-22 июня

Министерство чрезвычайных ситуаций КР распространило штормовое предупреждение на 20-22 июня.

"С 20 по 22 июня 2023 года на территории Кыргызстана ожидается неустойчивая погода.

В связи с повышением температуры и ожидаемыми осадками, в горных, предгорных районах республики возможны сходы селей, а в реках ожидается повышение уровня воды.

Уважаемые кыргызстанцы!

В случае стихийных бедствий рекомендуется проводить противопаводковые мероприятия и очистка водоотводных канав, водопроводов, а также дренажных узлов с привлечением сил и средств местного населения и учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности", - говорится в сообщении МЧС.