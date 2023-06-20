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МЧС КР распространило штормовое предупреждение на 20-22 июня

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Министерство чрезвычайных ситуаций КР распространило штормовое предупреждение на 20-22 июня.

"С 20 по 22 июня 2023 года на территории Кыргызстана ожидается неустойчивая погода.

В связи с повышением температуры и ожидаемыми осадками, в горных, предгорных районах республики возможны сходы селей, а в реках ожидается повышение уровня воды.

Уважаемые кыргызстанцы!

В случае стихийных бедствий рекомендуется проводить противопаводковые мероприятия и очистка водоотводных канав, водопроводов, а также дренажных узлов с привлечением сил и средств местного населения и учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности", - говорится в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/430543
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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