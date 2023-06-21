Текебаев провел встречу с министром образования Гессена

В Виезбадене состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с Министром образования Федеральной земли Гессен проф. д-ром Александром Лорцем. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Целью встречи являлось обсуждение вопросов развития сотрудничества Кыргызской Республики с Федеральной землей Гессен в области образования.

В ходе встречи были обсуждены вопросы кыргызско-германского сотрудничества в области профессионально-технического образования. Министр Лорц поделился опытом работы Федеральной земли Гессен по подготовке квалифицированных кадров и отметил возможность сотрудничества с Кыргызстаном по повышению квалификации преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Стороны договорились продолжить сотрудничество в области профтехобразования и вывести его до подписания соответствующего Соглашения".