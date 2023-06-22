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В Кыргызстане до сих пор нет единого документа по биобезопасности

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- Светлана Лаптева
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При обсуждении первого в Кыргызстане законопроекта о биобезопасности на круглом столе, организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" говорилось о том, что документ должен стать инструментом, который создаст надежные правовые механизмы по защите граждан от возрастающих угроз в этой сфере.

"Необходимо, чтобы законодательные инициативы были надежным щитом в обеспечении безопасности страны, а также они должны стать регулятором вопросов, связанных с международным сотрудничеством в данном направлении. При разработке законопроекта необходимо учитывать мнение общественности нашей страны, которая в 2011 году решительно выступила против размещения в Бишкеке канадской биолаборатории, поскольку она не отвечала нашим национальным интересам", - заявил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

При этом, заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, председатель рабочей группы по разработке проекта закона КР о биобезопасности Нурболот Усенбаев считает, что разработка законодательной базы по обеспечению биологической безопасности в нашей стране затянулась.

" Этот вопрос поднимался еще в начале 2000-х годов, первый вариант проекта закона был подготовлен в 2006 году, но он охватывал только одну сторону – генетически модифицированные организмы, поэтому его не приняли и отправили на доработку. Многие из направлений биобезопасности отражены в концепции национальной безопасности, в концепции экологической безопасности, в законе об общественном здравоохранении и других. Но единого закона, который помогал бы обеспечивать правовое регулирование внутри государства, определял бы деятельность госорганов и других заинтересованных сторон в обеспечении биобезопасности, у нас до сих пор нет", - констатировал инфекционист.

В 2019 году при Минздраве КР была создана рабочая группа по разработке проекта закона о биологической безопасности, у которой были определенные наработки в данном направлении, но пандемия коронавируса и возникновение ряда других факторов несколько притормозили работу в данном направлении, в итоге написание законопроекта продолжается по сей день.

"Буквально осенью прошлого года мы были со своим законом в Женеве, где прошли консультационные встречи с экспертами по КБТО. Ими были просмотрены все положения представленного нами документа на предмет выполнения Кыргызстаном международных требований, поскольку республика является участницей многих конвенций и протоколов, которые регулируют вопросы биобезопасности. На сегодняшний день наша рабочая группа представлена практически всеми госорганами, на днях встал вопрос о включении в ее состав представителя ГКНБ, т.к. вопросы биобезопасности касаются и национальной безопасности в том числе. Группа интенсивно работает, на данном этапе мы собираем дополнения и замечания от государственных структур. В третьем квартале нынешнего года планируется передать готовый проект закона в правительство.

В процессе его разработки члены рабочей группы изучили законодательство по биологической безопасности многих стран, в том числе соседей. Сейчас такой закон есть в России – там он работает уже второй год. В ноябре прошлого года вступил в силу закон о биобезопасности в Казахстане. Чуть раньше аналогичный закон начал работать в Таджикистане. Первыми этот закон мы разработали, причем самостоятельно, но затянулся процесс согласования, и наши соседи приняли такие законы раньше, ориентируясь, в том числе, и на наши наработки.

Мы же сейчас стараемся учесть все факторы, включая рекомендации ОДКБ по обеспечению биобезопасности. Вопросы биобезопасности не может рассматриваться исключительно внутри одной страны, есть единые международные подходы к этому вопросу", - добавил Усенбаев

Отвечая на вопрос модератора, предусматривает ли этот законопроект появление в Кыргызстане зарубежных биолабораторий, эксперт пояснил, что в закон будут вводиться механизмы регулирования, которые касаются разных аспектов, связанных с биологическими рисками. При этом он подчеркнул, что в республике нет доктрины экспериментальных биотехнологий.

"Вопрос может коснуться строительства современных лабораторий, но не экспериментального типа. Речь идет об усилении существующего потенциала, направленного на диагностическую часть. Мы не должны отставать в этом плане, мы должны иметь возможности распознавать и выявлять различные вирусы и патогены.

Сейчас встают глобальные задачи не только перед нами, но и перед всем миром. Например, в течение 24 часов установить причину возбудителя какого-заболевания, а в течение 4 дней уже запустить тест-системы.

То есть если возникнут какие-то несвойственные и нетипичные вспышки, мы должны иметь возможность своевременно их выявить, распознавать и начать противодействовать. Закон будет способствовать формированию в нашей стране соответствующего этим задачам потенциала. Закон касается обычных диагностических микробиологических лабораторий. Биологические лаборатории – это отдельная доктрина, и будут ли они у нас или нет, зависит от политических решений наших властей", - отметил он.

Но для обеспечения биобезопасности одного только разрабатываемого законопроекта будет недостаточно.- говорит депутат ЖК Динара Ашимова.

"Нужен пакет законопроектов, так как изменения необходимо вносить и в уголовный и в административный кодексы, и во многие другие законы и подзаконные акты, касающиеся деятельности различных госорганов, которые будут задействованы в обеспечении биобезопасности. То есть нужно готовить законодательный пакет.

В Жогорку Кенеше при спикере создан и уже функционирует Совет по устойчивому развитию в условиях изменения климата. В него входят не только депутаты, но и министры, представители ГКНБ... Я думаю, что вопрос биологической безопасности нужно обсудитьв рамках Совета, потому что законопроект может вызвать много вопросов у депутатов. Поэтому, чтобы этого не произошло, нам нужно поработать над проектом вместе.

Сегодняшняя тема очень актуальна, потому что сегодня биобезопасность государства – это не только микроорганизмы и пандемии, она касается и военной сферы, так как террористы могут этим пользоваться, мы это уже понимаем. С другой стороны охрана окружающей среды, биоразнообразие, экология тоже очень сильно нуждаются сейчас в регламентации", - сказала депутат.


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URL: https://www.vb.kg/430549
Теги:
Кыргызстан, Игорь Шестаков
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