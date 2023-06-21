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Фонд энергоэффективности даст шанс утеплить дома большему числу горожан

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялся круглый стол "Создание фонда энергоэффективности как приоритет в борьбе со смогом", который был организован

общественным объединением "МувГрин".

Организаторы иницировали создания Фонда Энергоэффективности для поддержки экосистемных услуг, включая чистый воздух. Они считают, что так можно привлечь больше средств и инвесторов для работ по предупреждению и борьбой со смогом в Бишкеке. Существующие в настоящий момент в Бишкеке финансовые системы не позволяют работать в этом направлении мобильно.

"Это необходимая и приоритетная мера для борьбы со смогом, так как Фонд Энергоэффективности предполагает выделение

финансовых средств (льготы, субсидии, беспроцентный кредит) гражданам для утепления их домов." - говорят инициаторы.

В ходе мероприятия эксперты презентовали результаты исследования и анализ "MoveGreen" по энергоэффективности и энергосбережения в

Кыргызстане.

Напомним, что энергоэффективность является одной из эффективных мер в борьбе со смогом. Утепление дома является одной из таких мер, которая позволяет не только сократить расходы на топливо, но и уменьшить выбросы мелкодисперсных частиц PM 2.5 в атмосферу.

"Если частные хозяйства будут утеплены, они будут меньше использовать энергоносители для обогрева и будет меньше выбросов в атмосферу. Однако уязвимые слои населения не могут позволить себе утепление. Поэтому мы говорим о необходимости создания фонда энергоэффективности", - отметила менеджер проектов организации Ажар Байсалова.

Дарика Сулейман, эксперт по энергоэффективности пояснила, что "Фонд Энергоэффективности - это тот фонд, который будет стимулировать развитие и продвижение энергоэффективности в Бишкеке, а именно в частном жилом секторе, который является основным загрязнителем воздуха в отопительный период. В фонде должно быть по предварительным оценкам около 400 млн. долларов для того, чтобы охватить весь жилой фонд с конкретными мероприятиями по утеплению конструкций.

Это прежде всего утепление крыши, чердачного перекрытия, утепление стен и пола, и замена открывающихся конструкций , как окна и двери. На эти мероприятия для утепления домохозяйства типового размера порядка 100 кв. метров требуется около 6 тыс. долларов, а для охвата всего жилищного фонда необходимо всего около 400 млн. долларов".

Активными участниками мероприятия были представители государственных и муниципальных структур, депутаты Бишкекского городского Кенеша, эксперты по качеству воздуха, энергоэффективности и бизнес сообществ, которые поддержали инициативу создания Фонда Энергоэффективности.

Надо отметить активность представителей депутатского городского корпуса, которые участвовали в обсуждении и делились очень дельными наблюдениями. Так один из депутатов пояснил, что понимает актуальность самого вопроса, но, по его словам, не все инвесторы хотят работать именно с госструктурой, фонд же дает возможность действовать шире.

"По закону у города есть право на организацию Фонда развития города., но надо смотреть какая форма была бы более приемлема для города и горожан", - сказал он.

Специалист по утеплению зданий, гендиректор компании Ntek Нурдин Шакиров сообщил, что к ним часто обращаются граждане с желанием утеплить свои дома, но не у всех есть финансы для этого. Поэтому Шакиров направляет своих клиентов в банки, но в тоже время не каждый из них может получить кредитные средства.

"Я считаю, что нам нужен такой фонд, обязательно беспроцентный на уровне государства, который смог бы помочь людям оплачивать утепление в рассрочку. В этом случае выигрывают все: государство - потому что мы снижаем энергозависимость нашей страны; выигрывает сам человек, потому что он живет в теплом доме, которое потребляет гораздо меньше ресурсов. В целом, выигрывает вся страна, так как будет меньше смога и меньше выбросов", - сказал он.

Депутат Бишкекского городского кенеша Дамира Жолдошалиева также поддержала инициативу создания Фонда Энергоэффективности.

"Всем известно, что с наступлением зимы у нас появляются проблемы со смогом в Бишкеке. Тяжело дышать таким воздухом, возникают различные заболевания. Город Бишкек занимает одно из первых мест в рейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. До зимы осталось немного, уже сейчас мы должны задуматься о мерах, которые можно принять для сокращения смога. Это напрямую влияет на качество жизни горожан. Поэтому мы поддерживаем инициативу ОО "МувГрин" по созданию Фонда Энергоэффективности", - отметила она.


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URL: https://www.vb.kg/430553
Теги:
экология, Бишкек, смог
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