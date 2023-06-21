В Бишкеке вандалы вновь разбили новые фонари в подземном переходе

Неизвестные хулиганы разбили новые фонари в подземном переходе у Восточного автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, это не первый случай такого рода, очень часто объекты освещения подвергаются актам вандализма.

Отметим, что накануне бригада муниципального предприятия "Бишкексвет" установила 5 новых прожекторов и протянула 70 метров кабеля.

Мэрия просит не разбивать и не портить муниципальное имущество, ведь на их восстановление затрачиваются дополнительные человеческие ресурсы и финансы.

Вандалы