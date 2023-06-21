В этом учебном году школы Бишкека окончили 188 958 выпускников

В 2022-2023 учебном году 188 958 учащихся в столичных школах завершили учебный год, из них выпускники 9 классов - 15 688, а 11 классов – 8 111. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по всей республике итоговую государственную аттестацию "Алтын тамга" прошли 167 ученика, из них по городу Бишкек 76 подтвердили право на получение аттестата с отличием (из них учащиеся муниципальных школ - 55, а из частных школ - 21).

33% обладателей аттестатов особого образца "Алтын тамга" по республике являются учащиеся столичных школ.

В преддверии проведения торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам 9 и 11 классов документов об образовании государственного образца проведено совещание с директорами общеобразовательных организаций.

На встрече обсудили организацию вручения аттестатов, соблюдение правопорядка и мер безопасности учащихся, а также запрет сборов денежных средств на проведение мероприятия.

Торжественные мероприятия по вручению аттестатов об общем среднем образовании состоятся 21 июня 2023 года в 9:00 часов для выпускников 9 классов, а 23 июня 2023 года в 9:00 часов для выпускников 11 классов.

"Необходимо отметить, что приказу министерства образования КР запрещается проведение выпускных мероприятий в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях и иных общественных местах.

На период проведения мероприятия будут организованы дежурства ответственных сотрудников районных центров образования с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что руководителям, классным руководителям и учителям школ, не принявшим меры безопасности и профилактики правонарушений школьников на территории общеобразовательной организации, а также допустившим сборы денежных средств будут применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности"- говорится в сообщении мэрии.