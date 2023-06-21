Жители сел близ столицы выбрасывают мусор в неположенных местах Бишкека

В Бишкеке прошёл круглый стол на тему: "Санитарно-экологические проблемы приграничных территорий города Бишкек и развитие межмуниципального сотрудничества". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в нем приняли участие директор муниципального предприятия "Тазалык" города Бишкек Рамиз Алиев, руководство сел Орок, Новопавловка, Новопокровка, Кун-Туу, Военно-Антоновка, Пригородное, Маевка, которые граничат с Бишкеком.

Участники обсудили проблемы, связанные со стихийных свалками, которые образуются на приграничных территориях с близлежащими селами. Жители этих сел завозят мусор в Бишкек и вываливают в мусорные баки, так и в неположенных местах, что создает дополнительную нагрузку и затраты для муниципального предприятия "Тазалык" города Бишкек.

Организаторами выступил Союз МСУ КР в рамках проекта "Улучшение услуг на местном уровне".