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Жители сел близ столицы выбрасывают мусор в неположенных местах Бишкека

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке прошёл круглый стол на тему: "Санитарно-экологические проблемы приграничных территорий города Бишкек и развитие межмуниципального сотрудничества". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в нем приняли участие директор муниципального предприятия "Тазалык" города Бишкек Рамиз Алиев, руководство сел Орок, Новопавловка, Новопокровка, Кун-Туу, Военно-Антоновка, Пригородное, Маевка, которые граничат с Бишкеком.

Участники обсудили проблемы, связанные со стихийных свалками, которые образуются на приграничных территориях с близлежащими селами. Жители этих сел завозят мусор в Бишкек и вываливают в мусорные баки, так и в неположенных местах, что создает дополнительную нагрузку и затраты для муниципального предприятия "Тазалык" города Бишкек.

Организаторами выступил Союз МСУ КР в рамках проекта "Улучшение услуг на местном уровне".


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URL: https://www.vb.kg/430559
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия, Тазалык
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