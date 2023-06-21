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Искусственный интеллект сгенерировал образ "Мисс Кыргызстана"

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках проекта "Great Green Wall" было проведено исследование - нейросеть попросили сгенерировать идеальную представительницу "Мисс Кыргызстан" в стиле конкурса красоты "Мисс Мира" - на основе своего понимания национальных стандартов красоты страны.

Искусственный интеллект выдал следующий стандарт красоты кыргызстанок: У них стройное тело с подчеркнутым прессом. У каждой женщины каштановые волосы и золотисто-оливковый оттенок кожи. Что касается черт лица, то женщины, созданные с помощью нейросети, имеют небольшой круглый лоб – с острой линией подбородка, высокими скулами , тонким носом и пухлыми губами.

Как отмечает организация, к сожалению, во многих случаях эти стандарты красоты включают в себя крайне недостижимые пропорции тела и специфические черты лица супермоделей, которые могут быть достигнуты только с помощью косметической хирургии или генетики.


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URL: https://www.vb.kg/430564
Теги:
Кыргызстан, конкурс красоты, женщины
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