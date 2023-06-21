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ГКНБ задержан сотрудник ИВС ОВД Сокулукского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по подозрению в получении взятки задержан сотрудник конвойной группы ОВД Сокулукского района С.А., а также граждане КР Э.А. и А.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что 19 июня 2023 года сотрудник милиции С.А. из СИЗО Бишкека для участия в судебном процессе в Сокулукский районный суд этапирует следственно арестованную Э.А. При этом, ее гражданский муж А.Ж. за денежное вознаграждение договаривается с сотрудниками милиции о встрече с арестованной Э.А. после судебного заседания в одной из гостиниц, расположенной на территории Сокулукского района. В самой гостинице был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР сотрудник ОВД Сокулукского района.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/430566
Теги:
ГКНБ, ИВС, Кыргызстан
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