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Бишкекчане насладились народной корейской музыкой

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялся концерт, подготовленный провинцией Северная Чолла, которая является родиной традиционной корейской культуры.

На мероприятии присутствовали посол международных отношений провинции Северная Чолла Рю Чханг Су, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР Ли Вондже, гендиректор Национального культурного центра Союзбек Надырбеков, представители дипкорпусов и просто жители Бишкека.

После официальной части исполнители пхансори́ сыграли сложные и колоритные композиции на национальных инструментах. Для бишкекчан артисты подготовили музыкальный сюрприз, спев две популярные кыргызские песни Мирбека Атабекова "Мурас" и народную песню "Кара-Жорго".

Справка: Пхансори - жанр народной корейской музыки, который часто называют "корейской оперой". Обычно в представлении участвуют двое: певец, сориккун (кор. 소리꾼) и барабанщик, косу (кор. 고수), одетые в ханбок. Слово "пхансори" происходит от пхан, что значит "место, где собираются люди" и сори, что значит "песня" или "пение". Повествование сориккуна включает пение, речь и жестикуляцию, единственные аксессуары - носовой платок и веер. Аудитория также принимает участие в исполнении, комментируя происходящее и выкрикивая одобрительные возгласы.


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URL: https://www.vb.kg/430569
Теги:
Южная Корея, музыка, Бишкек, культура, Кыргызстан
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