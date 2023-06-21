Бишкекчане насладились народной корейской музыкой

В Бишкеке состоялся концерт, подготовленный провинцией Северная Чолла, которая является родиной традиционной корейской культуры.

На мероприятии присутствовали посол международных отношений провинции Северная Чолла Рю Чханг Су, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР Ли Вондже, гендиректор Национального культурного центра Союзбек Надырбеков, представители дипкорпусов и просто жители Бишкека.

После официальной части исполнители пхансори́ сыграли сложные и колоритные композиции на национальных инструментах. Для бишкекчан артисты подготовили музыкальный сюрприз, спев две популярные кыргызские песни Мирбека Атабекова "Мурас" и народную песню "Кара-Жорго".

Справка: Пхансори - жанр народной корейской музыки, который часто называют "корейской оперой". Обычно в представлении участвуют двое: певец, сориккун (кор. 소리꾼) и барабанщик, косу (кор. 고수), одетые в ханбок. Слово "пхансори" происходит от пхан, что значит "место, где собираются люди" и сори, что значит "песня" или "пение". Повествование сориккуна включает пение, речь и жестикуляцию, единственные аксессуары - носовой платок и веер. Аудитория также принимает участие в исполнении, комментируя происходящее и выкрикивая одобрительные возгласы.