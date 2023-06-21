У столичных водоемов появились таблички "Купаться запрещено"

В целях предупреждения несчастных случаев и купания в неположенных местах возле водоемов по инициативе Свердловского акимиата отделом ЧС Свердловского района устанавливаются предупреждающие таблички "Купаться запрещено". Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, кроме того, отделом ЧС Свердловского района проведены разъяснительные беседы с администрацией и работниками бассейнов, разработаны методические рекомендации, организовано патрулирование пляжей, проведены беседы с купальщиками и инструктажи в детских учреждениях.