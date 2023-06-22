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Удивительные люди Бишкека (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Гуляя по вечернему Бишкеку можно встретить разных интересных людей. Путешественник Николай Кураж (Нико) из Алтайского края привлек наше внимание тем, что продавал на улице фотографии, сделанные им самим в разных уголках мира. При этом он предлагал своим покупателям самим назначать цену, которую они были бы готовы потратить на приобретение фоторабот.

Бишкекчан привлекли работы Николая, к нему подходили, расспрашивали об истории фотографий, некоторые просили подписать его работы.

По словам Николая, он 7 лет путешествует по миру автостопом. Начал он свой вояж с азиатских стран - Казахстан, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Два с половиной года он жил в Южной Америке. Во время пандемии вернулся в Россию и путешествовал по родным краям. Теперь вот он планирует поехать на Памир.

"Путешествие это зов сердца. Я продаю фотографии из моих странствований на улице местным жителям. Это сопутствующий заработок, который приносит мне удовольствие"- говорит Нико.

Путешественника впечатлила Камчатка, Байкал, Алтай и Боливия. По его словам, там необычные пейзажи, можно увидеть земли фиолетового цвета и красные озера.

В Кыргызстане Николай находится больше месяца и прежде всего он попробовал новые для него напитки: чалап и максым.

"Это была любовь с первого глотка. Отсутствует языковой барьер, здесь все легко и просто, как дома. Дом это то место, где я нахожусь", - поделился своими впечатлениями турист.

Мечты сбываются

Следующий наш герой - это 74-летний Нурислам Гайнутдинов. Он предлагает за энную сумму горожанам понаблюдать за небесными телами в телескоп. Заниматься этим делом начал случайно, увидев, как его знакомый по имени Виталий предлагает аналогичные услуги. Нурислам байке - уроженец Токтогула и даже завел свой ютуб-канал "Моя родина Токтогул". В молодости мужчина работал фотографом, снимая свои работы на пленочную камеру. В настоящее время он проживает вместе со своей сестрой, которая живет в Токолдоше. Несколько лет назад Гайнутдинов выложил видео, где говорит, что хочет завести семью. Через 3 года его мечта сбылась и этой зимой он стал отцом мальчика.


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URL: https://www.vb.kg/430575
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, путешествия
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