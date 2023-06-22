Удивительные люди Бишкека (фото)

Гуляя по вечернему Бишкеку можно встретить разных интересных людей. Путешественник Николай Кураж (Нико) из Алтайского края привлек наше внимание тем, что продавал на улице фотографии, сделанные им самим в разных уголках мира. При этом он предлагал своим покупателям самим назначать цену, которую они были бы готовы потратить на приобретение фоторабот.

Бишкекчан привлекли работы Николая, к нему подходили, расспрашивали об истории фотографий, некоторые просили подписать его работы.

По словам Николая, он 7 лет путешествует по миру автостопом. Начал он свой вояж с азиатских стран - Казахстан, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Два с половиной года он жил в Южной Америке. Во время пандемии вернулся в Россию и путешествовал по родным краям. Теперь вот он планирует поехать на Памир.

"Путешествие это зов сердца. Я продаю фотографии из моих странствований на улице местным жителям. Это сопутствующий заработок, который приносит мне удовольствие"- говорит Нико.

Путешественника впечатлила Камчатка, Байкал, Алтай и Боливия. По его словам, там необычные пейзажи, можно увидеть земли фиолетового цвета и красные озера.

В Кыргызстане Николай находится больше месяца и прежде всего он попробовал новые для него напитки: чалап и максым.

"Это была любовь с первого глотка. Отсутствует языковой барьер, здесь все легко и просто, как дома. Дом это то место, где я нахожусь", - поделился своими впечатлениями турист.

Мечты сбываются

Следующий наш герой - это 74-летний Нурислам Гайнутдинов. Он предлагает за энную сумму горожанам понаблюдать за небесными телами в телескоп. Заниматься этим делом начал случайно, увидев, как его знакомый по имени Виталий предлагает аналогичные услуги. Нурислам байке - уроженец Токтогула и даже завел свой ютуб-канал "Моя родина Токтогул". В молодости мужчина работал фотографом, снимая свои работы на пленочную камеру. В настоящее время он проживает вместе со своей сестрой, которая живет в Токолдоше. Несколько лет назад Гайнутдинов выложил видео, где говорит, что хочет завести семью. Через 3 года его мечта сбылась и этой зимой он стал отцом мальчика.