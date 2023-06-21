Глава ГКНБ РТ Саймумин Ятимов за 10 дней 2 раза посетил Кыргызстан

Председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов за 10 дней 2 раза посетил Кыргызстан, сообщает K-News со ссылкой на телеграм-каналы. Стоит отметить, что глава спецслужб Таджикистана - главный переговорщик по вопросам границ с Кыргызстаном. По данным СМИ, Ятимов также считается одним из самых влиятельных лиц в окружении президента Рахмона. Ниже публикация телеграм-канала без изменений:

Работа по демаркации границы Кыргызстана и Таджикистана возможно уже подходит к решающей стадии. И об этом свидетельствует не только усиленная работа топографических групп обеих стран, но и тайный визит в Кыргызстан главного силовика соседней республики. Так стало известно со слов источников в правительстве, за последние 10 дней границу нашей страны пересекал председатель Госкомитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) Саймумин Ятимов.

Цель его визита неизвестна, но можно предположить, что данный приезд как-то связан с решением приграничного вопроса наших стран. По крайней мере, уже можно уверенно предположить, что в соседней республике серьезно настроены к положительному решению вопроса. Тем более, что на этот раз кыргызская сторона, как говорится, основательно подготовилась.

В первую очередь – это, конечно, решение многолетнего приграничного вопроса между Кыргызстаном и Узбекистаном. В начале этого года лидеры обеих стран обменялись ратификационными грамотами и подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Теперь с исчезновением повода для приграничных конфликтов появились безграничные возможности для экономического сотрудничества. В итоге первые результаты уже не заставили себя ждать. Чего стоит только одно совместное строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и других крупных проектов.

В этой связи, возможно, этот пример стал показательным в своем роде и в Таджикистане пришли к определенным выводам.

Также не стоит сбрасывать со счетов меры по усилению боеспособности кыргызской армии, предпринятые президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, которые оказались эффективными.

На примере прошлых конфликтов руководство страны сделало правильные выводы: никто не станет защищать кыргызов, кроме нас самих. А это значит, что для отстаивания интересов Кыргызстана нужно сформировать нормальную армию - тогда с нами будут считаться.

Оппозиция критиковала власти по поводу приобретения "Байрактаров" и в целом за нацеленность на усиление боевого потенциала вооруженных сил КР. Однако, как показывает практика, только укрепившись мы сможем говорить с соседями на равных.

Несмотря на то что приграничные проблемы Баткенской области существовали все тридцать лет независимости КР, никто из прошлых президентов не уделял должного внимания вопросам оснащения кыргызской армии. Даже когда Таджикистан стал использовать в этих конфликтах минометы и пригонять к границе тяжелую боевую технику, демонстрируя готовность к серьезному противостоянию, прошлые руководители страны даже не подумали предпринять какие-то шаги для того, чтобы попытаться изменить ситуацию. Нынешние же власти решились и менее чем за короткий срок создали в Кыргызстане современную боеспособную армию.