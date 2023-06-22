ГТС выявила факты занижения стоимости автомобилей Майбах

Таможенная служба КР выявила факты занижения стоимости автомобилей Майбах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Были установлены 2 факта занижения таможенной стоимости нижеследующих автотранспортных средств:

- "MERCEDES-BENZ, MAYBACH", 2021 года выпуска,

- "MERCEDES-BENZ, MAYBACH", 2022 года выпуска.

В результате таможенных правонарушений, сумма ущерба, нанесенного государству составила 297 357 сомов

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП и переданы в Генеральную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР".