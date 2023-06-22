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Детский парк Кычана Джакыпова превращать в этнопарк - варварство

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- Светлана Лаптева
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Директор научно-исследовательского проектного института "Кыргызреставрация" Министерства культуры, информации и туризма Джумамедель Иманкулов считает, что парк Кычана Джакыпова превращать в этнопарк недопустимо.

"Парк Кычана Джакыпова считается детским парком. Зеленые насаждения со времени одних из первых основателей города - Фетисова и Терентьева должны быть восстановлены. Про этнопарк не слышал. Этнопарк - это особый парк, вряд ли территория парка отвечает требованиям этнопарка. Это все надо обсуждать с общественностью. В НИПИ есть таксация насаждений. То есть можно восстановить прежний видовой состав парка и сохранить для историю уникальную страничку исторического облика Пишпека", - сказал он.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация со ссылкой на Минкультуры о том, что "Парк имени Кычана Жакыпова в Бишкеке, расположенный на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова, превратится в этнопарк. Сообщается, что подписано соглашение с инвестором, который произведет реконструкцию и озеленение парка.

В рамках реконструкции парка будут соблюдены требования закона о защите и пользовании историко-культурных ценностей. Переговоры по реконструкции парка были начаты в феврале 2023 года".

Все это более чем странно, поскольку совсем недавно в парке был открыт отреставрированный дом-музей первого городского головы Терентьева. И при открытии глава реставрации рассказывал журналистам о том, что восстановление дома - первая ласточка и теперь важно восстановить исторический парк, тем более, что сохранен уникальный документ - первоначальная карта парка.

Общественность города надеялась, что восстановление парка и высадка деревьев со всего мира могли бы стать настоящей акцией мира и дружбы. И вдруг такое варварство, да еще со стороны ведомства, которое призвано сохранять историю и культуру, а не разрушать их.

По нашим данным, от нескольких организаций уже поступало несколько просьб и предложений передать детский парк городу, но к сожалению, просьбы остались без ответа. Возможно депутаты, мэрия и почетные граждане города вспомнят, что сохранение исторического наследия согласно концепции "Кыргыз жfраны" - это действительно трепетное и уважительное сохранение , а не переписывание истории.

Для справки: Основа для современного парка Кычана Джакыпова, расположенного на пересечении улиц Абдрахманова и Мичурина, была заложена около140 лет назад известным ботаником Алексеем Фетисовым. Начатое в 1885 году дело после смерти Фетисова продолжил его друг и сподвижник, первый староста Пишпека Илья Тереньтев. Он выкупил у вдовы участок с загородным домом и значительно расширил парк вокруг него, высадив преимущественного фруктовые деревья.

Со временем это место стали называть Терентьевским садом. Первый городской парк стал достопримечательностью Бишкека.

В 1951-м здесь был построен Дворец пионеров. В 1963 году парку официально присвоили имя Кычана Джакыпова. Его территория на тот момент составляла 9 гектаров. В документах сохранились фотографии как выглядел парк в 1961 году.

После 1991 года за территорией перестали следить, она пришла в запустенье. Часть земель в начале 90-х отдали под строительство жилых домов. От 9 гектаров парка остались всего лишь 3,75 гектара.


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URL: https://www.vb.kg/430578
Теги:
парк, Бишкек
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