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Милиционер, укрывший факт изнасилования девочки, заключен под стражу

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- Бермет Таалайбекова
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Прокуратура Таласской области окончила расследование по делу начальника поселкового отделения милиции ОВД Таласского района, укрывшего факт изнасилования малолетней и получившего за это взятку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в марте 2023 года начальник ПОМ ОВД Таласского района Ю.А., получив информацию об изнасиловании малолетней девочки её односельчанином, вместо незамедлительного принятия законных мер, злоупотребляя своим служебным положением, вызвал подозреваемого и получил у него взятку в сумме 70 тысяч сомов за укрывательство вышеуказанного особо тяжкого преступления.

Укрытие указанного особо тяжкого преступления выявлено прокуратурой Таласской области, начальник ПОМ был заключен под стражу и привлечен к уголовной ответственности по статьям 342 (получение взятки) и 367 (Укрывательство преступления) УК Кыргызской Республики.

Дело окончено расследованием и направлено в суд для рассмотрения.


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URL: https://www.vb.kg/430579
Теги:
дети, изнасилование, Таласская область, милиция
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