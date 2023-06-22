Роза Отунбаева: В Афганистане производство опиума значительно сократилось

Запреты, вводимые Талибаном, в особенности те, которые касаются женщин и девочек, крайне непопулярны среди афганского населения. Об этом на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Афганистане, сообщила глава миссии ООН в этой стране Роза Отунбаева.

ООН будет соблюдать принцип недискриминации

"Они [запреты – прим.ред.] стоят талибам как внутренней, так и международной легитимности, причиняют страдания половине населения и наносят ущерб экономике", – сказала Отунбаева.

Она сообщила, что обсуждала этот вопрос с де-факто властями страны и объясняла им, что пока упомянутые запреты находятся в силе, их правительство не будет признано членами международного сообщества.

"Апрельский запрет конкретно нацелен против Организации Объединенных Наций. Талибы требуют признания со стороны Организации Объединенных Наций и ее членов, но в то же время они действуют против ключевых ценностей, отраженных в Уставе Организации Объединенных Наций", – заявила Отунбаева.

Напомним, что в апреле этого года де-факто власти страны запретили афганским женщинам работать в ООН. После этого, сообщила Отунбаева, руководство ООН в Афганистане попросило местных сотрудниц не выходить на работу в офис, в том числе из соображений безопасности.

"В то же время мы попросили всех наших местных сотрудников мужского пола, выполняющих второстепенные задачи, оставаться дома, чтобы соблюдать принцип недискриминации. Мы непреклонны: местные сотрудницы-женщины не будут заменены местными сотрудниками-мужчинами, как предлагают де-факто власти", – сказала глава миссии.

Сокращение производства опиума

В своем выступлении перед членами Совбеза Отунбаева также отметила, что запрет на выращивание опийного мака, введенный талибами в апреле прошлого года, эффективно соблюдается во многих районах страны. По сообщениям, производство опиума значительно сократилось.

Вместе с тем, отметила Отунбаева, "опиумная экономика" являлась источником дохода для многих сельских жителей Афганистана. Она призвала международное сообщество рассмотреть вопрос о выделении средств на программы поддержки фермеров, которые позволят им перейти на производство легитимной сельскохозяйственной продукции.

Нехватка финансирования

Отунбаева рассказала о состоянии афганской экономики: по ее словам, в настоящий момент экономика отличается относительной стабильностью, при очень низком росте. Инфляции в стране снижается, сократился уровень коррупции.

При этом, напомнила Отунбаева, население живет в крайней бедности. По данным Всемирного банка, 58 процентам домохозяйств в Афганистане едва хватает средств на самое необходимое. ООН продолжает оказывать поддержку 20 миллионам человек, нуждающихся в той или иной форме помощи.

"Я должна напомнить, что в Афганистане наблюдается один из самых масштабных в мире гуманитарных кризисов", – сказала Отунбаева.

Она также отметила сокращение международного финансирования гуманитарных операций в Афганистане. По данным ООН, Всемирной продовольственной программе уже пришлось сократить продуктовые пайки для нуждающихся афганцев. А 8 миллионов человек вообще перестанут получать помощь от ВПП.

Канал для забора воды из Амударьи

Отунбаева сообщила, что страна крайне уязвима перед изменением климата. В частности, засухи усугубляют экономические проблемы, ведут к массовым перемещениями населения и могут стать дестабилизирующим фактором.

Чтобы решить проблему нехватки воды, де-факто власти Афганистана приняли решение о строительстве канала, по которому вода будет отводиться из реки Амударья для орошения афганских сельскохозяйственных земель, что вызывает обеспокоенность у соседних стран. Амударья является важнейшим источником воды для некоторых государств Центральной Азии.

"В целом необходимость смягчения последствий изменения климата требует более детального диалога между де-факто властями и международным сообществом", – подытожила Отунбаева.