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Мелис Тургунбаев отреагировал на незаконную срезку Тянь-Шаньских сосен

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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев отреагировал на незаконную срезку тянь-шаньских сосен в государственном природном парке "Чон Кемин". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее в социальной сети Facebook появилась информация о массовой вырубке деревьев в данном парке. По поручению главы ведомства сотрудниками Чуйского областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики незамедлительно была организована выездная проверка.

В настоящее время все материалы данного дела готовятся к передаче в правоохранительные органы. Директор государственного природного парка "Чон Кемин" Изат Ибраимов оштрафован за непроведение надлежащего контроля. Кроме того, среди сотрудников проведена беседа о недопущении подобных происшествий в будущем.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР благодарит активистов, блогеров и всех неравнодушных граждан за вклад в охрану окружающей среды. В случае обнаружения новых фактов нарушения природоохранного законодательства просим обращаться к нам напрямую, чтобы мы могли максимально оперативно принять меры.


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URL: https://www.vb.kg/430591
Теги:
Минприродресурсов, Чуйская область, вырубка деревьев
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