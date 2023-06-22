Погода
$ 87.35 - 87.87
€ 95.52 - 96.52

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл Франк-Вальтер Штайнмайер

109  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыл федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту высокого гостя встретил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

В рамках визита Федеральный президент Германии встретится с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, где будут обсуждены актуальные вопросы укрепления и дальнейшего углубления кыргызско-германского партнерства, представляющие взаимный интерес сторон.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430592
Теги:
визит, Германия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  