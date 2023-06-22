В Кыргызстан с официальным визитом прибыл Франк-Вальтер Штайнмайер

В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыл федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту высокого гостя встретил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

В рамках визита Федеральный президент Германии встретится с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, где будут обсуждены актуальные вопросы укрепления и дальнейшего углубления кыргызско-германского партнерства, представляющие взаимный интерес сторон.