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28 000 новых рабочих мест создано при поддержке проекта USAID

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120 предприятий Кыргызстана увеличили объемы продаж, вышли на новые рынки и создали более 28 000 новых рабочих мест. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, это стало возможным благодаря поддержке США в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентное предприятие". В течение пяти лет в рамках этого проекта оказывалась поддержка малым и средним предприятиям с целью увеличения инклюзивных, рыночных продаж в различных секторах, таких как сельское хозяйство, швейная промышленность, информационные технологии, образование, пищевая промышленность и другие.

"США гордятся тем, что поддержали прогрессивных предпринимателей, предоставив им современное оборудование, доступ к финансированию и поддержку в получении международной сертификации. За пять лет при нашей поддержке на предприятиях создано более 28 тысяч рабочих мест, из них 9 тысяч - постоянные. Только за последние два года это составило 11 процентов от всех рабочих мест, созданных в Кыргызской Республике", - отметил Поверенный в делах Стивен Райдер.

В рамках заключительного мероприятия проекта была организована выставка EXPO, на которой представили свою продукцию более 40 партнеров проекта. Это компании, в числе которых "Аква Сервис" (разведение радужной форели и русского осетра), "Кыргыз Кашемир" (производство кашемира), "Socks Master" (производство креативного бренда носков Lucky Socks) и другие, которые способствуют экономическому росту и создают рабочие места для всех жителей страны и, прежде всего, для женщин и молодежи. Кроме того, на выставке ЭКСПО была представлена продукция девяти кризисных центров, которые благодаря поддержке США запустили собственное производство. Эти центры не только помогли женщинам в трудной жизненной ситуации развить свои таланты, но и создать прекрасные изделия, которые были представлены на заключительном мероприятии.

Компании, получившие поддержку США, также представили свои коллекции одежды в рамках показа модной одежды. Компания "Подиум" при технической поддержке кризисных центров "Ак-Журок" и "Аруулан" продемонстрировала свои коллекции, отражающие богатство кыргызской культуры. Предприниматель Пардакан Томуева из отдаленного села Тенги Ала-Букинского района также представила свою коллекцию национальной женской одежды, демонстрируя уникальный дизайн и рукоделие. Компания "Текстиль Транс", известная благодаря своему местному бренду MENIKI, представила первую коллекцию джинсов, произведенных в Кыргызстане, что стало свидетельством развития текстильной и швейной промышленности в стране.

Заключительное мероприятие проекта USAID "Конкурентное предприятие" стало ярким событием, посвященным достижениям кыргызских компаний и их вкладу в экономическое развитие Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/430593
Теги:
США, Кыргызстан, работа, ЮСАИД
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