Садыр Жапаров и Франк-Вальтер Штайнмайер начали встречу

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Федерального Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайера, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данными, в государственной резиденции "Ала-Арча" под мраморным шатром вывешены государственные флаги Кыргызстана и Германии, выстроен почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Германии. После рапорта командира роты Почетного караула, главы государств совершили обход строя.

Далее Садыр Жапаров и Франк-Вальтер Штайнмайер представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие почетного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

Затем по завершению совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в расширенном формате.