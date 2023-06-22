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Садыр Жапаров и Франк-Вальтер Штайнмайер начали встречу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Федерального Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайера, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данными, в государственной резиденции "Ала-Арча" под мраморным шатром вывешены государственные флаги Кыргызстана и Германии, выстроен почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Германии. После рапорта командира роты Почетного караула, главы государств совершили обход строя.

Далее Садыр Жапаров и Франк-Вальтер Штайнмайер представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие почетного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

Затем по завершению совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в расширенном формате.


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URL: https://www.vb.kg/430594
Теги:
Германия, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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