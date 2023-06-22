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В Оше отметили международный день йоги

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- Назгуль Абдыразакова
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На тренировочном поле футбольной академии "Алай" состоялось мероприятие к международному дню йоги. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, чрезвычайный и полномочный посол Индии в Кыргызской Республике Арун Кумар, ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков, деятели культуры и спорта, молодежь, жители Оша и студенты.

В своем выступлении Нурбек Кадыров выразил слова благодарности представителям Индийского посольства в КР и всем участникам мероприятия, подчеркнув, что что йога является действительным механизмом укрепления духовного и физического тела для каждого, а также высказала уверенность в том, что занимающихся в Оше с каждым годом становится больше.

Всего в занятиях йогой приняли участие около 300 человек. Цель мероприятия – призвать население к здоровому образу жизни.

Следует отметить, что День йоги отмечается в Оше уже в 9-й раз. Международный день йоги был принят ООН в 2014 году при поддержке 170 государств. Международный день йоги направлен на повышение осведомленности во всем мире о многих преимуществах йоги.


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URL: https://www.vb.kg/430596
Теги:
Индия, йога, Ош, праздник
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