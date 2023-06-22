Какие важные справки можно получить через "Единое окно"? (список)

Через "Единое окно" получают справки о наличии либо отсутствии судимости, разрешения на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом, принимают и выдают документы для получения лицензий и разрешений на оборот гражданского и служебного оружия, опасных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, с 9 января по 30 апреля 2023 года выдано 5591 апостилированных справок, 134903 справок о наличии/отсутствии судимости, принято и выдано документов, на получение разрешений на ношение, хранение оружия и перечень документов для получения лицензий выдаваемых ОВД КР 778, документы на разрешение по сопровождению специальными автомашинами опасных и взрывчатых грузов всего 151.

Для удобства граждан в отдаленных районах областей Кыргызской Республики открыты следующие центры по выдаче справок, которые показывают свою эффективность:

-в Жайылском районе и в городе Токмок Чуйской области;

-в Ала-Букинском, Токтогульском, Ноокенском, Тогуз-Тороусском,

Аксыйском, Чаткальском, Базар-Коргонском районах и в городах Каракуль,

Таш-Кумыр Жалал-Абадской области;

-в Алайском, Кара-Кульджинском, Ноокатском, Узгенском, Араванском

районах Ошской области;

-в Кадамжайском, Лейлекском районах и в городах Кызыл-Кия и Сулюкта

Баткенской области;

-в Кочкорском, Ак-Талинском, Ат-Башинском и Жумгальском районах

Нарынской области;

-Балыкчинском, Иссык-Кульском, Джеты-Огузском, Тонском, Ак-Суйском и

Тюпском районах Иссык-Кульской области;

-Кара-Бууринском, Манасском, Бакай-Атинском и Таласском районах

Таласской области;

В настоящее время в Бишкеке и в регионах функционирует 41 центр и пунктов предоставления государственных услуг по принципу "Единого окна".

Адреса центров, оказывающих государственные услуги в режиме "Единого окна":

В здании ГУВД Чуйской области (г.Бишкек ул.Курманжан Датка 115, тел: 0312 36-94-17, 36-94-18);

В УВД Джалал-Абадской области (г.Джалал-Абад ул. Шопокова 37, тел: 03722 7-18-17);

В УВД Ошской области (г. Ош ул. Ленина 199, тел: 03222 6-64-20);

В УВД Баткенской области (г.Баткен ул. Раззакова 4, тел: 03622 5-02-28);

В УВД Нарынской области (г.Нарын ул. Ленина 27, тел: 03522 5-15-53);

В УВД Иссык-Кульской области (г. Каракол ул. Кутманалиева 146 "а", тел:

03922 5-62-90);

В УВД Таласской области (г.Талас ул. Турдалиева 191, тел: 03422 5-56-96);

В мае 2023 года были открыты пункты предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна" в ОВД Сокулукского района Чуйской области, в ОВД Майлуу-Суу Жалал-Абалской области. Также в июне 2023 года были открыты пункты предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна" в ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области, в ОВД Чон-Алайского района Ошской области.

"Напоминаем, что выдача справок производится ежедневно с 16:00 до 18:00, кроме выходных - суббота, воскресенье. Сотрудники, ответственные за выдачу справки, не уходят с рабочего места, пока не выдадут справки всем стоящим в очереди гражданам"- говорится в сообщении ведомства.